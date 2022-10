PUBBLICITA

Ecco una breve intervista con un uomo sordo della zona di Fort Myers, in Florida, Jesse Trujillo. Lui e la sua famiglia hanno subito l’impatto diretto dell’uragano Ian ieri.

PUBBLICITA

Jesse Trujillo: Ero fuori e mi sentivo come… sai, la pressione degli altoparlanti, del basso… ma era una sensazione diversa. È difficile da descrivere. C’era così tanta pressione e vibrazione. Sono rimasto sbalordito.

(Video clip dell’esterno della casa di Jesse mentre viene martellato da pioggia e vento)

I miei figli ne sono rimasti affascinati, ma ho sentito che stava iniziando a essere pericoloso, quindi ho detto ai miei figli di entrare. Ero ancora in piedi e mi assicuravo che tutto andasse bene. Ho assistito alla caduta di un albero sulla mia linea elettrica. Ha fatto piegare la linea e i poli di alimentazione si sono inclinati verso l’interno. Ho iniziato a sentirmi insicuro, quindi sono entrato in casa. Mi sentivo come se qualcuno stesse bussando alla mia porta sul retro, vicino al mio bagno. Inizialmente pensavo che ci fossero persone che avevano bisogno di aiuto, che volevano entrare. Ho provato ad aprire la porta ma era inceppata. Non sapevo cosa fosse. Ho dovuto arrancare per la casa fino in fondo e ho visto che il tetto del mio patio era crollato e batteva contro la porta. Quindi ho dovuto fare un giro. Mi sono quasi fatto male a causa del tetto in alluminio. Sai quanto è pericoloso. Ma sono entrato. Tutti pensavano che la porta sul retro si sarebbe rotta a causa del continuo sbattere. È stato davvero brutto. È stata l’esperienza peggiore.

(Qualcuno sta filmando Jesse mentre cammina per la sua proprietà, che mostra danni al tetto del suo patio e fossati allagati lungo la strada)

La mia casa è stata danneggiata dalla categoria 4 Ian. Guarda questo danno. Un albero è caduto sulla mia linea elettrica proprio lì. Le torri di potenza tengono a malapena la linea. Sto aspettando che arrivino i funzionari. Non posso toccarlo perché non so se è dal vivo o meno. Troppo rischioso.

Il vento soffiava così forte. Sento che era da 130 a 150 mph. Gli alberi ondeggiavano e pendevano. Sono sorpreso che non si siano rotti! È incredibile vedere gli alberi ancora in piedi. Ma alcuni alberi sono caduti. Il mio patio è stato danneggiato. E lo schermo nella parte anteriore è rotto. non so come. Forse per via del vento. E solo… wow.

Alex: Jesse ha detto che il suo fidanzato è rimasto ferito quando è inciampata in una cinghia che teneva il loro generatore. Ha lividi sul fianco ma sarà in grado di riprendersi. Jesse ha detto che i loro figli stanno bene. Ho chiesto a Jesse se altri nel suo quartiere fossero stati evacuati o se fossero rimasti fermi come ha fatto lui.

Jesse: Tutti nella mia strada sono rimasti. Il vicino in fondo alla strada, all’angolo, ha fatto cadere un albero sulla loro casa. Il loro tetto era abbastanza forte da contenere l’albero. Il loro recinto è caduto a causa dell’albero. E il loro pozzo era rotto e l’acqua sgorgava. Ci sono molti danni qui. Ma non è serio come Fort Myers Beach. Sono stati colpiti da 15 piedi d’acqua, quindi è molto grave.

——–

[Video sponsorizzato da Convo: www.convorelay.com]

——–

[Pubblicità da Disaster Distress Helpline] Dopo un disastro, potresti essere a rischio di stress emotivo. I segnali di pericolo possono includere sentirsi isolati, ansiosi, avere difficoltà a dormire e altro ancora. Se tu o qualcuno che conosci è sordo o con problemi di udito, la Disaster Distress Helpline offre un’opzione videotelefono diretta.

Questo servizio gratuito per gli utenti ASL riceve risposta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da operatori di crisi addestrati che parlano correntemente ASL ed è accessibile utilizzando qualsiasi dispositivo abilitato al videotelefono e componendo il numero 1-800-985-5990 o su disasterdistress.samhsa.gov.

—–

Alex: Jesse ha detto che vive a circa 25 minuti dalla spiaggia, quindi è stato risparmiato dai danni più gravi della zona. Non ha ancora elettricità e il gas nel suo generatore sta finendo. Ha detto che le stazioni di servizio nella sua zona sono senza benzina, quindi è pronto a sottrarre benzina dai suoi veicoli.

(Video clip di Jesse mentre sta passeggiando per la sua proprietà)

Jesse: Questo è il mio generatore. È un vero toccasana per il nostro frigorifero, luci, ventilatori e altre cose in casa. Ma l’aria condizionata e le luci principali non sono accese. Quindi ho questo su base temporanea. Spero che avremo presto l’energia, ma sono dubbioso perché i funzionari hanno detto che potrebbero volerci da 1 giorno a 2 mesi. Dipende dal danno là fuori.

Alex: Gli ho chiesto di condividere eventuali osservazioni finali.

Jesse: Voglio ringraziare tutti voi che siete i miei follower, i miei fan e coloro che mi hanno inviato messaggi. È impossibile rispondere a tutti. Sto bene. Voglio risparmiare le mie batterie e tutto. Spero che tu capisca. Quando sarò pronto e avrò riacceso, contatterò tutti. E grazie, apprezzo davvero tutti i tuoi pensieri e le tue preoccupazioni su di noi. Stiamo andando bene per ora. Grazie.

Alex: Grazie, Jesse. Spero che tutti voi possiate riattivare la vostra potenza prima o poi.