Bicicletta, farmaco salvavita, vivere ciò che si fa, tendere la mano.

Tra le parole chiave della vita di Sara Rubatto, affetta da un cardiomiopatia rara e pre-diabetica, c’è anche circolo virtuoso. Lo vuole diffondere al “Giro d’Italia Solidale” che parte il 27 luglio ad Avigliana e, dopo aver percorso 6000 km lungo 50 tappe, arriva il 18 settembre a Cervia con l’Ironman mondiale.

di Alberto Francescut – MILANO

“Lo farò tutto sulla mia bicicletta, a seguito ci sarà un furgone con biciclette per la disabilità: una carrozzina da maratona, i due ausili innovativi Alinker che permetteranno a persone con difficoltà motorie degli arti inferiori come parkinson, sclerosi multipla, tetraplegia spastica e altro ancora, di poter camminare autonomamente, un canotto per nuotare insieme a persone che pensano di non poterci riuscire”.

PROVARE PER CREDERE

Sara vuole scardinare questa falsa credenza con il miglior metodo: provare per credere che si può. Così il suo Giro d’Italia, che diventa “di/e per” tutti, propone il triathlon solidale: “Andrà in scena in ognuna delle 50 città dove arriverò, verso le 17, in bicicletta: chi vorrà potrà partecipare in base alla frazione che preferisce: nuoto in mare con canotto, percorso su biciclette per la disabilità, corsa con ausili. Lo scopo è unire con lo sport, valorizzando ciascuno”. Siamo tutti persone, diverse l’un l’altro com’è fisiologico che sia: quella diversità fonte di arricchimento ma talvolta considerata causa di pregiudizi.

CIRCOLO VIRTUOSO Quel “di/e per tutti” è un altro marchio di fabbrica che Sara vuole spostare al di là del Giro d’Italia per creare un modello ispiratore da tutti i giorni: “Penso allo sportivo che coinvolge il vicino di casa, il paesano con disabilità per fare allenamenti assieme e che diffonda questa modalità ad altri suoi amici affinché a loro volta si rendano ambasciatori”. Eccola la macchia d’olio che origina il circolo virtuoso. “Vale anche per gli atleti professionisti, per questo desidero far conoscere questa modalità anche a Cervia che ospiterà l’Ironman. In quel giorno passerò la bandiera, che porterò sulla bici in questo Giro d’Italia, al triatleta solidale Mauro dell’associazione: per un anno ci siamo allenati con questa modalità nuoto-bici-corsa con tutti per preparare questo Ironman. E tutti possono farlo”. Emozioni a tutta che Sara chiederà ai vari partecipanti di scrivere per poi raccoglierle in un libro: il libro della vita, per la vita. Come la sua autobiografia: “Non Ancora, il mio ritorno alla vita” (Armando editore).

RACCOLTA FONDI Al Giro solidale le giornate inizieranno alle 7 con lo spostamento in bicicletta da una città all’altra dove verrà allestito un gazebo: lì Sara incontrerà le varie associazioni e presenterà la sua: “Ho fondato Più Sport Più Emozioni Triathlon Solidale (info su www.triathlonsolidale.com che indica anche le tappe del Giro, ndr): l’atleta volontario, il “normodotato”, e la persona con disabilità, il motivatore sportivo”. Tra gli obiettivi dell’evento c’è la raccolta fondi per acquistare gli ausili ricevuti in prestito al fine di fare provare il triathlon solidale a chi lo desidera, affinché altri possano avere la possibilità di praticare sport.