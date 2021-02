Salvatore Cimmino, l’atleta disabile che nuota in tutto il mondo contro le barriere architettoniche

Costruire ponti fra il mondo della disabilità e la società civile, denunciare la persistenza delle barriere architettoniche nonostante anni di promesse, promuovere la cultura dell’inclusione.

È lo spirito che anima Salvatore Cimmino, 56 anni, che per portare avanti la sua battaglia ha scelto uno strumento singolare: nuotare nei mari di tutto il mondo per chilometri e chilometri, sfidando correnti impetuose e temperature bassissime. Una sfida titanica per chiunque, ancora di più per chi come lui all’età di 15 anni subì l’amputazione di una gamba a metà del femore per un osteosarcoma.

L’appuntamento per la prossima impresa è fissato per il 6 maggio, quando prenderà il via il «Giro d’Italia a nuoto per un’Italia più inclusiva», da Ventimiglia a Trieste in 14 simboliche tappe di circa 20 chilometri a tratta.

L’estenuante avventura di Salvatore parte da molto lontano e in maniera quasi casuale. «La prima traversata, che non dimenticherò mai, fu il 15 luglio del 2006, quando nuotai per 22 chilometri da Capri a Sorrento». Nato a Torre Annunziata e trapiantato a Roma dove vive con la famiglia e lavora in Selex Es, si definisce non senza ironia “atleta tardivo”: entrato in piscina per la prima volta a 41 anni su consiglio del medico per tenersi in forma, si ritrova pochi mesi dopo nuotatore estremo che affronta le sfide in mare aperto senza l’aiuto di protesi performanti. E da allora solca le acque di mezzo mondo nell’ambito del programma «A nuoto nei mari del Globo»: dallo Stretto di Messina al Canale della Manica, dal giro dell’Isola di Manhattan al Rio Paranà in Argentina, dal Lago Kivu in Congo allo Stretto di Cook in Nuova Zelanda. Un impegno che ha ottenuto importanti riconoscimenti, compresa una medaglia dall’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, oltre ad essere stato ricevuto alla Camera dal presidente Roberto Fico.

La sfida di Salvatore Cimmino è però anche e soprattutto contro le istituzioni sorde ai bisogni dei disabili e in genere delle persone più deboli. «Credo sia importante promuovere un’idea di società che si faccia carico dell’altro e che spinga ognuno a mettere in campo le proprie competenze con generosità e spirito di solidarietà» racconta. E il suo generoso impegno è testimoniato anche da un recente episodio: fu lui, pochi mesi fa, a mettere in contatto con il Corriere il marito di una donna di Amalfi che denunciò come la moglie, per votare alle ultime elezioni, fosse stata costretta a farsi portare in braccio dal figlio perché la sezione elettorale era stata allestita in cima a una ripida scala in un locale non raggiungibile in altra maniera.