Dance Studio Damiano presenta “Danzabilità”, occasione di sport e socialità per i diversamente abili

L’Associazione Danza Sportiva Dance Studio Damiano, situata a Canosa di Puglia in via Ugo la Malfa 82 e a Minervino Murge in P.zza Moro 8, da circa 10 anni svolge corsi di danza sportiva, in particolar modo di danze standard latine e balli di gruppo, riconosciuta dal Coni e dalla federazione Italiana Danza Sportiva per i cittadini di Minervino Murge.

I corsi sono finalizzati alla socialità e alla scoperta delle tradizioni oltre che all’apprendimento delle discipline già citate.

Anche quest’anno, dopo la stop forzato causato dalla pandemia da Covid 19, l’associazione pluripremiata è pronta alla riapertura dei propri corsi che spaziano dal Functional Training, ai balli di gruppo, passando dall’hip hop alle danze di coppia e come non dimenticare le Danze caraibiche. Un ventaglio di scelte che soddisfa tutti coloro che vogliono dedicare un po di tempo a se stessi, al benessere psico fisico e a creare nuovi rapporti interpersonali.

Il tutto però senza dimenticare la sicurezza; infatti da quest’anno a causa dei protocolli emanati dal Governo al fine di evitare il contagio da covid 19, l’associazione ha attuato diverse disposizioni e accorgimenti per i propri atleti. Sarà importantissimo, infatti, prenotare il proprio corso scelto con un messaggio ai numeri 32877755137 e 3287069246 per la sede di Canosa Di Puglia in via Ugo la Malfa; mentre per la sede di Minervino è opportuno contattare il numero 3298435920.

Tra le tante novità di quest’anno particolare rilievo lo si vuol dare all’avvio del progetto, presso la sedi di Minervino, al Progetto Danzabilità.

Da diversi anni la suddetta Associazione ha accolto tra i suoi allievi diversi atleti diversamente abili, riscontrando in questi ultimi grande partecipazione, giovialità e soprattutto integrazione con soggetti normodotati; in particolar modo soggetti penalizzati da condizioni familiari precarie, costretti a relazionarsi solamente con la stretta cerchia di familiari ha avuto la possibilità di interfacciarsi con il mondo esterno attraverso la Danza.

Attraverso questa esperienza, il team dei maestri certificati CONI e FIDS , SAVINO SCARPA, GIOVANNI DAMIANO E FILOMENA DAMIANO, sono intenzionati a creare e presentarvi il progetto “ DANZABILITA’ ”.

PROGETTO DANZABILITA’

Che cos’è? È un importante Progetto Federazione Italiana Danza Sportiva per l’informazione, la promozione e lo sviluppo della Danza Sportiva Paralimpica.

Nasce con l’intento di far conoscere la Danza come attività Ludica, Ricreativa, Educativa, inserita in Contesti Sportivi, Aggregativi e Inclusivi nel recupero e nello sviluppo di Potenzialità Motorie ed Espressive in persone con Diverse Abilità.

La Federazione Italiana Danza Sportiva, riconosciuta dal CIP, promuove la Danza in diversi settori e per ciascuno di essi organizza competizioni e manifestazioni di Danza sportiva Paralimpica al fine di Valorizzare la SUPER – ABILITÀ : Danza in Carrozzina, Danza in Carrozzina Elettronica, Disabilità Intellettivo – Relazionale, Sensoriale, Fisico – Motoria.

Ma il viaggio comincia nella scuole di danza del territorio, in questo caso l’A.s.d. Dance Studio Damiano, con Tecnici Federali, su citati, che si occupano delle preparazione dei Ballerini Paraolimpici, seguendo un percorso di lavoro posturale, tecnico ed espressivo verso una maggiore consapevolezza di sé stessi e delle proprie potenzialità e quindi verso una maggiore autonomia, in collaborazione con l’Associazione Comunità e Disabile Onlus guidata dal presidente Leonardo Terlizzi.

Lo Sport è riconosciuto universalmente come elemento essenziale nello sviluppo dell’individuo, ha una forte valenza sociale e connotazioni comunicazionali, di espressione del corpo e della volontà umana, in un mix di passioni, sensazioni ed emozioni in grado di abbattere qualsiasi barriera.

Oltre ai su citati obiettivi il percorso sarà finalizzato alla preparazione e partecipazione, per la prima volta nella loro vita, degli atleti ai Campionati Paralimpici Regionali e Nazionali 2021, DA PARTE DEI CIRCA 8 ATLETI DISABILI GiA’ ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE, SENZA LA PRECLUSIONE DI NUOVE ISCRIZIONI DA PARTE DI PERSONE CON DISABILITA’.

Il progetto prevedrà lezioni di gruppo esclusivamente tra atleti disabili, in via di preparazione alle Competizioni, e lezioni con atleti normodotati al fine di favorire l’integrazione con questi ultimi.

Il progetto non comporterà alcun costo agli atleti disabili ne allo stesso modo alle loro famiglie.

A tal fine, nei giorni scorsi l’associazione ha inoltrato alla Sindaca Prof.ssa Maria Laura Mancini

Richiesta per l’utilizzo dello stabile “Pertini”, ritenuto adatto dai tecnici per le finalità e lo svolgimento del progetto e perfetto per le ultime disposizioni anti contagio grazie agli ampi saloni di cui è composto. In alternativa l’associazione ha richiesto all’I.C. Pietrocola Mazzini l’utilizzo della Palestra Pietrocola, da anni sede storica della suddetta Associazione.

Il progetto Danzabilità è un’occasione unica per i nostri atleti diversamente abili, i quali saranno gli unici atleti MINERVINESI e chissà anche Pugliesi a poter partecipare per la prima volta a un importante competizione di danza sportiva.

Per comunicazioni rivolgersi al PRESIDENTE Sig. Savino Scarpa al numero 3298435920.