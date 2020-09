Bici disabili: al via il corso per accompagnatori di persone con disabilità in mountainbike

Il corso, strutturato in due giornate, fornirà una preparazione a quanti desiderano accompagnare persone disabili nell’uso di mountain bike adattate (handbike o tandem)

Per le persone con disabilità che desiderano fare attività all’aria aperta ci sono sempre più opzioni, strumenti e soluzioni. Si pensi, ad esempio, alla possibilità, anche per le persone disabili prive dell’uso degli arti inferiori, di fare escursioni in montagna utilizzando la Joelette, la quale, con l’aiuto di due accompagnatori, consente di intraprendere sentieri altrimenti inaccessibili con una carrozzina.

Ma ci sono anche opzioni più attive, come ad esempio l’handbike o il tandem per escursioni in mountainbike. Si tratta di attività che possono richiedere l’apporto di accompagnatori (si veda il caso del tandem) che devono preferibilmente avere delle conoscenze di base del mezzo (la mountainbike adattata) ma anche della disabilità.

CORSO PER ACCOMPAGNATORI DI PERSONE DISABILI IN MTB

Segnaliamo a questo proposito un nuovo corso per appassionati di mountainbike che vogliano diventare accompagnatori di persone con disabilità in MTB, che si svolgerà ad ottobre a Bologna.

Il corso, ideato e organizzato dalla Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi, si rivolge a coloro che, già padroni di una buona conoscenza della bicicletta off-road e con buone doti di conduzione del mezzo, desiderano apprendere tutto ciò che serve per accompagnare persone con disabilità a compiere escursioni in MTB con l’uso di tandem ed handbike. Non sono necessari patentini di abilitazione a guida, che sono comunque ritenuti un plus.

DATE E SEDI DEL CORSO

Il corso si svolgerà a Bologna e provincia nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020, dalle ore 9.00 alle 17.00, con la parte teorico/pratica che nella prima giornata si terrà presso il Circolo ARCI Benassi di Bologna, e con le attività pratiche all’interno del Parco dei Cedri (San Lazzaro di Savena, BO) e nei dintorni del paese nella seconda giornata.

PROGRAMMA DEL CORSO

Durante il corso si affronteranno i temi legati all’approccio psicologico con le persone con disabilità e alcuni temi di area legale con il delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico, Roberto Cristofori e con l’Avvocato Daniele Coliva. Si parlerà anche di sicurezza durante le escursioni, cartografia e uso del GPS assieme al dott. Massimo Gherardi, guida MTB e docente universitario di geomatica.

Nella seconda giornata di corso verranno effettuate prove tecniche con i mezzi dedicati alla MTB adattata (tandem e handbike), si affronteranno alcuni piccoli percorsi pensati per prendere dimestichezza con i mezzi e si farà una breve pedalata in compagnia per mettere in pratica quanto appreso.

COSTI E ISCRIZIONI

Il costo del corso è di 70 euro a persona, comprensivi di:

– quota di tesseramento e copertura assicurativa

– partecipazione alle lezioni teoriche-10 ore

– partecipazione alle prove pratiche con tandem e handbike -2 ore;

– materiale didattico fornito al termine del corso;

– attestato di partecipazione.

Trovate il programma completo del corso qui.

Per informazioni e iscrizioni

Scrivere una email a: info@fondazioneperlosport.it

