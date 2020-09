La presentazione al Festival della Comunicazione di Camogli

“Obiettivo 3athlon” è stato presentato per la prima volta nel corso del Festival della Comunicazione di Camogli: “Con Alex, per Alex. Il progetto 3athlon di Zanardi” con Pieralberto Buccoliero, atleta che fin dalla sua nascita è in Obiettivo3 e che è parte integrante della nuova avventura, e Giusy Versace, sprinter paralimpica che rimane atleta anche quando è parlamentare come ora, da sempre molto vicina al progetto di Alex, contribuendo attivamente alla diffusione dei suoi valori e alla possibilità per tante persone di avvoicinarsi allo sport paralimpico. Lo fa con la sua onlus “Disabili no limits” fin da prima che cominciasse a gareggiare e ha avviato una collaborazione in questo senso anche con Zanardi, amico ora, ispirazione nei giorni della riabilitazione dall’incidente del 2005 per il quale ha le gambe amputate: “Quando ha creato Obiettivo3 ci siamo sentiti, coinvolse la mia associazione Disabili No Limits in progetti insieme. Alex è il simbolo del movimento paralimpico. Non solo italiano. E’ sempre stato un punto di riferimento. Ricordo a Vigorso di Budrio, dopo l’incidente dove ho perso le gambe. Iniziavo a camminare, c’era stato anche lui anni prima. Vedere ai muri quelle foto con lui, sentire i tecnici che ne parlarono mi aiutò molto”.