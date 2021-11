Disabili: Stefani, arriva finalmente la ‘Carta d’invalidità’

Pubblicità

ROMA, 10 NOV – “Il via libera del Garante della Privacy conclude un percorso che abbiamo fin da subito voluto intraprendere per portare a compimento una misura da tempo attesa.

La ‘Disability’ card si inserisce in un importante percorso di semplificazione e sburocratizzazione. La carta è infatti uno strumento volto a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, che consentirà loro l’accesso agevolato a beni, luoghi e servizi”. Lo annuncia il ministro per le Disabilità Erika Stefani.

“Le persone con disabilità hanno bisogno di tante risposte e fin da subito mi sono impegnata a dare voce ai loro diritti, trovando concrete soluzioni – aggiunge – quali: la priorità vaccinale, l’accesso alle zone a traffico limitato, nuove risorse per progetti di inclusione, la sosta gratuita negli stalli blu e ora anche la legge delega sulle disabilità per mettere al centro il progetto di vita personalizzato e partecipato. Ringrazio il presidente Tridico per la sensibilità dimostrata e per l’impegno costante da parte degli uffici di Inps al progetto”, conclude Stefani. (ANSA).