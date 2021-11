DDL disabili: rinviata a dicembre l’emanazione di alcuni decreti

Il disegno di legge approvato dal Governo il 27 ottobre del 2021 per il quale è stata richiesta delega al parlamento per l’emanazione di uno o più decreti riguardanti i disabili, per accordo tra i capigruppo, come riporta l’ANSA, è stato rinviato a dicembre.

Pubblicità

di Francesco Di Palma

Punti nodali del ddl

Il disegno di legge ha individuato alcuni punti nodali sul tema dei disabili facendo espresso riferimento agli sviluppi innovativi introdotti in ambito internazionale, fra i quali particolare rilevanza assume oltre alla semplificazione per il riconoscimento dell’invalidità, la nuova prospettiva colta a definire la persona disabile.