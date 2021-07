TORTORETO – Il sito istituzionale dell’Ente, su iniziativa dell’Assessore all’Informatizzazione Loretta Ciaffoni e dell’Assessore al Turismo Giorgio Ripani, è stato oggetto di un massiccio aggiornamento, al fine della piena aderenza alle normative nazionali sul tema.

Oltre ad un restyling estetico e di funzionalità, vari sono stati gli interventi, dall’interconnessione alle Piattaforme e agli applicativi previsti da AGID alle notizie flash, specie per le allerte meteo, passando per l’implementazione delle misure di sicurezza in tema di GDPR.

In particolare, però, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Domenico Piccioni, ha inteso favorire la fruibilità del sito a tutti gli utenti. Lo stesso è infatti ora conforme alle disposizioni previste dalla Direttiva UE 2016/2102 e dal Dlgs. n. 106 del 10 agosto 2018, che ha aggiornato e modificato la Legge 4/2004.

Il nuovo portale web sarà quindi realizzato per favorire l’inclusione degli utenti con disabilità, tra le quali cecità e ipovisione, sordità e perdita dell’udito, limitazioni motorie, disabilità del linguaggio, fotosensibilità, nonché combinazioni di queste, generati anche da disturbi dell’apprendimento e/o limitazioni cognitive

L’aggiornamento del sito rientra in una più ampia azione che mira a rendere Tortoreto accogliente non solo per l’importanza sociale in sé, ma anche per le importanti prospettive turistiche.

L’Amministrazione mira infatti a rendere il Comune meta ideale per le vacanze per tutti, cercando di rimuovere ogni ostacolo alla piena fruizione delle bellezze e dei servizi offerti.