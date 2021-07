Venerdì 16, conferenza stampa

Venerdì 16 luglio, alle 10:00, presso il Palazzo Città di Acireale, si terrà la conferenza stampa dell’evento “Una vita da Fiaba”, nell’ambito del progetto “Cre-Attivi”.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Life Onlus, ente capofila del progetto “Cre-Attivi”, finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Interverranno: Manuela Farruggio, responsabile del settore progettazione dell’associazione Life e ideatrice del progetto “Cre-Attivi”; Martino Florio, presidente dell’associazione Life Onlus; Rosy Barbagallo, responsabile dell’associazione Progetto Grazia, ente partner del progetto; Palmina Fraschilla, vicesindaco del Comune di Acireale e Assessore ai Servizi Sociali; Fabio Manciagli, Assessore allo Spettacolo del Comune di Acireale. La conferenza sarà moderata dal giornalista Gaetano Rizzo, addetto stampa del Comune di Acireale.

L’evento “Una vita da Fiaba” si svolgerà domenica 18 luglio, alle 20:30, in piazza Duomo, ad Acireale e vedrà protagonisti molti anziani partecipanti al progetto “Cre-Attivi” e tutti coloro che si sono adoperati per favorire l’abbattimento delle barriere culturali e architettoniche.

In particolare, quest’anno saranno premiati i comuni di Acireale, Aci Sant’Antonio e Valverde, partecipanti al progetto “Cre-Attivi”, e alcuni atleti paralimpici che hanno conquistato il podio a livello nazionale.

Durante la manifestazione, si svolgeranno: la sfilata di moda “La bellezza non ha barriere né età. Tutti in passerella”; l’esibizione di danza “Chilperichu III” tratta dal musical “Pipino il Breve”, a cura dell’associazione Progetto Grazia; Sketch di Cabaret – La Sfilata, a cura dell’associazione Progetto Grazia in collaborazione con l’associazione Guardastelle; l’esibizione di danza “Le mie paure”, coreografata dalla maestra Natalia Mauro, con Agata Giudice, in collaborazione con la scuola di ballo Ronart Ballet di Roberto Finocchiaro e Natalia Mauro e con la A.S.D Fit Style di Carmen Nucifora; una esibizione della danza del ventre.

Conduce la serata Antonello Musmeci. Coopresentano Martino Florio e Agata Giudice.

Conferenza stampa Progetto Cre-Attivi evento Una vita da Fiaba

Alessandra Mercurio

Adetto stampa

Associazione Life Onlus