Vacanze al mare accessibili in Italia: nuove spiagge e stabilimenti attrezzati per turisti con disabilità

In tema di spiagge accessibili è quanto mai difficile – diciamo pure impossibile – riuscire a dare un elenco esaustivo e, soprattutto, aggiornato, delle realtà balneari italiane che consentono di godere del mare a tutte le persone con disabilità, ad esempio dotandosi di sedie da mare JOB e/o altri accorgimenti. I motivi sono diversi: non solo le disabilità sono così sfaccettate che una spiaggia, un ambiente, un bagno accessibile per una persona può non esserlo per un’altra (anche a parità di disabilità), ma le stesse dotazioni e impianti di accessibilità possono essere utilizzati un anno e poi dismessi quello successivo, o venire rese disponibili senza darne grande comunicazione.

Se state scegliendo quindi la vostra meta balneare e volete informazioni su spiagge accessibili o località for all, il nostro consiglio è sempre quello in primis di informarvi presso l’ente del turismo locale o presso siti e contatti istituzionali del luogo, oltre naturalmente ai singoli gestori degli stabilimenti, qualora ne aveste individuati alcuni di vostro interesse.

Come redazione, ogni anno cerchiamo di raccogliere info in materia, aggiornando il nostro speciale spiagge accessibili, anche se è davvero complicato fornire una panoramica esaustiva, riassuntiva e, appunto, aggiornata dei servizi balneari accessibili italiani, anche per l’impossibilità di verificare in loco le info reperite nel web o ricevute da segnalazioni di utenti o strutture. Allo speciale trovate in alcuni casi info aggiornate a quest’anno, ma in molti altri le informazioni sono quelle che nel corso degli anni abbiamo raccolto, e che possono quindi non essere aggiornate al momento attuale. Di seguito abbiamo quindi raccolto delle segnalazioni delle più recenti notizie reperite dal web, relative ad iniziative di accessibilità balneare sparse per l’Italia. Per ciascuna di esse indicheremo la fonte, in modo da poter avere, per i lettori, un riferimento alla origine della notizia.

ABRUZZO

A Ortona (siamo in Abruzzo), segnala Chieti Today che sono state allestite dall’amministrazione comunale due passerelle per persone con disabilità attrezzando così due spiagge libere dell’ortonese. Le due passerelle con piazzola in legno, riporta il sito, permettono un più agevole accesso in spiaggia e si trovano all’ingresso delle spiagge libere del lido Riccio, in particolare nelle adiacenze dello stabilimento Teoma Beach e al lido Saraceni nei pressi dello stabilimento Acapulco. Oltre a queste, si aggiunge anche il servizio di una carrozzina da mare per disabili che sarà messa a disposizione dalla cooperativa che svolge il servizio di salvamento in spiaggia.

Ne parla qui Chieti Today

TOSCANA

A Grosseto, torna per l’edizione n.23 l’iniziativa Mare per tutti: i gestori dei 27 stabilimenti balneari aderenti di Marina e Principina Mare metteranno a disposizione gratuitamente per una settimana al mese, a partire dal 14 giugno e fino al 12 settembre 2021, un ombrellone e 2 lettini o 2 sdraio per persone con invalidità totale o con grave disabilità certificata in base alla legge 104/92 (comma 2 e 3).

Ci si può già prenotare via mail.

Tutte le info nel nostro articolo ombrelloni gratis disabili Grosseto.

PUGLIA

Lecce Prima riporta che a San Foca di Melendugno (Lecce) ha riaperto dal 15 giugno la terrazza “Tutti al Mare” ideata 6 anni fa da Gaetano Fuso e realizzata dall’associazione salentina 2he – Io posso, nata per permettere a persone con disabilità motorie e malattie come la SLA, immobilizzate e/o dipendenti da macchinari elettrici, di godere in forma gratuita di postazioni, ausili e personale specializzato per l’accesso al mare e alla spiaggia.

La struttura, che si trova nello splendido Salento, sul lungomare Matteotti 57, è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 19 fino al 15 settembre, nel rispetto delle norme anti Covid. La «Terrazza “Tutti al mare!”» dispone di nove postazioni, tra standard e speciali. Le sei postazioni standard sono allestite con ombrellone, sedia e lettino da spiaggia e sono prenotabili dalle persone con disabilità motorie.

Letre postazioni speciali sono realizzate con un apposito gazebo ombreggiato, dispongono di collegamenti elettrici ed acqua corrente per il collegamento di macchinari, hanno uno spazio di manovra maggiore e sono riservate per le persone con SLA o altre malattie neuromotorie che comportano la presenza di strumentazione specifica (ad esempio, ventilatori polmonari) o di assistenza personalizzata per le operazioni di tracheo e PEG.

Per info e prenotazioni: www.ioposso.eu/prenotazioni/

SICILIA

A Ragusa entra nel vivo il progetto lanciato a gennaio ‘Pozzallo – Tourism for all’ da ‘La Stele di Rosetta’, che prevede la fornitura a tutti i lidi di Pozzallo di sedie JOB per premettere la balneazione e la libera fruizione delle spiagge da parte dei turisti e dei cittadini con disabilitàLa verifica degli aderenti e la distribuzione degli ausili dovrebbe avvenire a breve.

Fonte: https://qds.it

LIGURIA

Liguria Notizie riporta che a Chiavari il 12 giugno ha riaperto la Spiaggia per Tutti: un servizio di accessibilità balneare realizzato dal Comune di Chiavari, con la collaborazione di ANFFAS e del Villaggio del Ragazzo, e il sostegno economico della Regione Liguria, degli Istituti di Credito (Gruppo Banca Carige, Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Banca Passadore, Intesa Sanpaolo, Deutsche Bank, Banca Popolare di Vicenza) e di un privato. La Spiaggia per Tutti si trova presso il Porto di Chiavari – Corso Cristoforo Colombo ; è fruibile (con divieto di assembramento, obbligo del mantenimento del distanziamento interpersonale e accessi limitati) dal lunedì alla domenica (dal 12 giugno al 12 settembre 2021). Vista la situazione di emergenza sanitaria Covid-19, durante l’estate 2021, l’afflusso alla Spiaggia per Tutti avverrà esclusivamente su prenotazione, telefonicamente al numero 348 6197770 o tramite l’app Sportclubby.

Info: /www.villaggio.org

LAZIO

Su segnalazione dell’ufficio del Sindaco di Cerveteri riportiamo le indicazioni sulla Spiaggia pubblica attrezzata accessibile gratuita presso il Lungomare Navigatore (spiaggia centrale) degli Etruschi a Campo di Mare, frazione del Comune di Cerveteri (RM). Da luglio 2021 e per tutto il mese di agosto sarà allestita LiberaMente, una spiaggia attrezzata libera per persone con disabilità motorie.

L’accesso alla struttura è consentito dalle ore 9:00 alle ore 19:00, esclusivamente previa prenotazione.

La struttura con annessi i servizi igienici e gli spazi attrezzati sono utilizzabili esclusivamente dalle persone con disabilità motorie e i loro accompagnatori; nella misura massima di un accompagnatore.

Saranno presenti operatori socio sanitari, in supporto agli accompagnatori, per assistenza alla balneazione dal lunedì al giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30. Per informazione e per prenotazioni telefonare al numero: 351 775 52 84.

Queste sono solo alcune delle ultime notizie che abbiamo reperito in tema di spiagge accessibili e mare disabili. Se avete delle segnalazioni, come sempre potete scriverci a redazione@disabili.com

Su questo argomento leggi anche:

Il nuovo Green Pass Europeo per viaggiare

Turismo accessibile: la nuova guida di Village For All aggiornata

Redazione

Photo by Pexels