In Regione Lombardia nasce il garante per la disabilità

In Consiglio di Regione Lombardia è nata una nuova figura autonoma e indipendente,il Garante per la tutela delle persone con disabilità, che tutelerà i diritti delle persone disabili con azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione nei diversi contesti sociali: famiglia, lavoro e società.

La nascita della nuova Authority regionale è definita dal progetto di legge approvato l’altro ieri all’unanimità dalla Commissione Affari Istituzionali e presentato dalla presidente Alessandra Cappellari (Lega): «L’istituzione di questa nuova Authority è il frutto dell’attenzione che Regione Lombardia ha mostrato in questi anni, una vicinanza che si rafforza con il progetto di legge approvato oggi. Le persone con disabilità troveranno nel Garante un punto di riferimento sia per affrontare le difficoltà che incontrano sia per fare proposte. …Abbiamo voluto dare un segno di attenzione a un mondo che troppo spesso riceve considerazione e tutele solo a parole ha spiegato il consigliere Fabio Pizzul (Pd) -. Questa nuova figura istituzionale avrà un molo importante in Regione Lombardia e credo sia anche un segnale di rispetto per tutti coloro che, in questi anni, hanno subito molti disagi in quanto in condizioni svantaggiate».

Il progetto di legge approvato mercoledì in Commissione verrà discusso in Aula nel mese di giugno.