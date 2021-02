Uguali…Diversamente: un luogo sicuro per bambini e ragazzi con disabilità

L’associazione, che opera in due sedi (Lendinara e Rovigo), è un valido aiuto per i ragazzi e per le loro famiglie

ROVIGO – Uguali…Diversamente è un servizio educativo/ricreativo, in grado di offrire alle famiglie un luogo sicuro con personale specializzato, dove è possibile conciliare educazione, formazione, attività ludico/ricreative attraverso la cooperazione in gruppo, dedicato a bambini e ragazzi con disabilità medio gravi, in età scolare.

L’associazione, ha come finalità principali garantire il potenziamento delle abilità personali, comunicative, relazionali, cognitive e motorie, che attraverso la preziosa collaborazione di personale specializzato, che opera congiuntamente nelle due sedi dell’accademia, a Lendinara e a Rovigo, sono un valido aiuto per tutti i ragazzi e per le loro famiglie.

Paolo Bertante, presidente dell’associazione, poi spiega meglio: “Siamo una realtà associativa che è nel territorio da 10 anni, ed insieme alla neonata cooperativa sociale formiamo questa realtà che da servizi per ragazzi con disabilità intellettivo relazionale. Ad oggi Uguali…Diversamente propone un servizio nuoto presso il Polo Natatorio di Rovigo tutte le mattine dalle 09:00 alle 12:00, con uno staff formato da operatori sportivi e specializzati ed operatori socio sanitari per quanto riguarda l’assistenza in spogliatoio dei ragazzi. Oltre all’attività natatoria abbiamo gli Impar…abili, una scuola calcio per atleti con disabilità intellettivo relazionale, anche questa a Rovigo, martedi e venerdi presso il Palazzetto dello Sport dalle 14:00 alle 16:30 e nel fine settimana siamo in giro per la regione per le partite di campionato e tornei. Oltre a queste attività sportive abbiamo anche il servizio accademia, un centro a Rovigo e uno a Lendinara”.

Simona Romeo, coordinatrice educativa di Uguali..Diversamente illustra invece le attività svolte: “L’accademia offre alcuni servizi laboratoriali occupazionali, in cui i ragazzi sono impegnati in diverse attività al fine di sviluppare le autonomie e le abilità residue. I laboratori offerti sono diversificati, ci sono il laboratorio cucina, quello artistico, la danzaterapia, quello di percussioni, quello del maneggio, quello della piscina e anche la pet teraphy. Sono tutti finalizzati alle abilità sociale e allo stare insieme in gruppo, li portiamo anche al supermercato e facciamo le uscite al bar. Inoltre l’accademia di Uguali…diversamente propone attività educative individualizzate per bambini con difficoltà del neurosviluppo e comportamentali, fatte da educatori esperti di CAA (comunicazione aumentativa alternativa) e di Lis (Lingua dei Segni Italiana), infatti ci occupiamo principalmente di bambini e ragazzi con bisogni comunicativi complessi. Il nostro scopo non è solo quello di supportare i bisogni del bambino ma anche quelli dei genitori cercando sempre di dare dei punti di riferimento per la gestione anche domestica”.