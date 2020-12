Carlo Masci, “nasce a Pescara lo Sportello Unico per la Disabilità”

PESCARA – Carlo Masci, Sindaco di Pescara, rende noto che l’amministrazione comunale del Capoluogo Adriatico ha creato, con la collaborazione delle associazioni di volontariato “Sport Abruzzo 21 Odv” e “Pescara al Centro”, lo Sportello Unico per la Disabilità – SUperD.

Lo sportello sarà attivo dal primo gennaio del prossimo anno con inizialmente due aperture pomeridiane il martedì e il giovedi (dalle 14,30 alle 17.00).

L’Assessore alle Politiche per la Disabilità, Nicoletta Eugenia Di Nisio, ha evidenziato l’importanza di questo nuovo servizio, considerando che il 3 dicembre è stata celebrata la giornata internazionale della disabilità.

Carlo Masci, in merito ha commentato: “lo Sportello Unico per la Disabilità sarà un punto di incontro, di informazione, di sostegno, di aiuto concreto per chi ha più bisogno, dove poter declinare fattivamente le parole sussidiarietà e solidarietà. Siamo sempre in prima linea per dare risposte ai cittadini”.