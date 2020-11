Google: borse di studio per studenti universitari disabili

L’AZIENDA

Google Inc. è una società americana di servizi online, con headquarter a Mountain View, in California. E’ stata fondata, nel 1998, da Larry Page e Sergey Brin, oggi è conosciuta in tutto il mondo grazie all’omonimo motore di ricerca. Google è quotata in borsa ed è considerata una delle realtà aziendali più stabili e con il miglior ambiente di lavoro. Ha uffici in tutto il mondo, anche in Italia, precisamente a Milano.

L’azienda offre costantemente opportunità di lavoro, opportunità di stage ma anche borse di studio per finanziare i percorsi formativi di giovani talenti.

BORSE DI STUDIO GOOGLE PER STUDENTI DISABILI

Il colosso informatico propone ogni anno 10 borse di studio da destinare a studenti universitari con disabilità iscritti ad un corso di studio in ambito informatico e tecnico in un’università europea.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con EmployAbility, l’associazione no profit che si occupa di aiutare i giovani con disabilità nel passaggio fra il mondo accademico ed il mondo del lavoro.

Le borse di studio Google, dal valore di € 7.000 ciascuna, sono state stanziate per aiutare gli studenti a coprire le spese universitarie per l’acquisto di libri, corsi di aggiornamento e altro, per l’anno accademico 2021-2022.

REQUISITI

Gli interessati a presentare la domanda per le borse di studio Google devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere studenti universitari con disabilità

essere correntemente iscritti ad un’università in Europa per l’anno accademico 2020-2021, ad un corso di laurea in Informatica, Ingegneria Informatica o in un campo strettamente correlato;

avere intenzione di iscriversi come studente full-time ad un corso di Laurea, Master o Dottorato di un ‘Università in Europa per l’anno accademico 2021-2022;

avere un ottimo rendimento scolastico, passione per l’ambito informatico e doti di leadership;

avere almeno 18 anni al 5 ottobre 2020;

SELEZIONE

I candidati saranno selezionati da una giuria in base al loro curriculum, tenendo conto dei seguenti criteri:

Passione per il mondo informatico;

Meriti accademici;

Attitudine alla leadership.

Gli assegnatari delle borse di studio saranno resi noti entro Giugno 2021, i vincitori riceveranno comunicazione alla mail indicata in fase di domanda, ed avranno 14 giorni per accettare la borsa di studio.

COME CANDIDARSI

Per inviare la propria candidatura gli interessati dovranno fare domanda entro il 4 Dicembre 2020 attraverso l’apposito form online, disponibile a questa pagina.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per conoscere ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dedicato alle borse di studio Google e cliccare quindi su ‘Google Europe Students with Disabilities Scholarship’, dove sono riportati tutti i dettagli.

Vi segnaliamo inoltre che al momento sono attive diverse opportunità di lavoro e stage in Google. Gli interessati possono leggere il nostro approfondimento e scoprire le posizioni attualmente aperte in Italia.