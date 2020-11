Giulianova, taglieggiava un disabile: arrestato rom di 35 anni

I Carabinieri della Stazione di Giulianova all’alba di questa mattina hanno arrestato un rom di 35 anni.

L’uomo, infatti, approfittando dello stato di disabilità della vittima, aveva iniziato tutta una serie di minacce nei confronti di quest’ultima, alla quale, nel mese di settembre scorso, aveva estorto la somma di 1000 euro. Nella stessa circostanza si era impossessato anche di un amplificatore del valore di 5000 euro.

Pochi giorni dopo era tornato a casa del malcapitato, chiedendo ed ottenendo ulteriori 500 euro. Ad ottobre il malvivente, dopo aver incontrato la vittima per strada la bloccava chiedendogli altro denaro. Al rifiuto il rom si impossessava del portafogli del disabile, appropriandosi poi di altri 500 euro. A questo punto la vittima ha denunciato tutto ai Carabinieri, che si sono subito attivati per acquisire importanti prove nei confronti del malvivente. Grazie alle testimonianze raccolte, ai pedinamenti effettuati, all’esame delle telecamere di videosorveglianza installate nei luoghi teatro dei vari eventi raccontati dalla vittima, al puntuale riscontro di questi ultimi e al rapporto conclusivo inviato all’Autorità Giudiziaria dai militari dell’Arma, la Procura di Teramo ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il rom.