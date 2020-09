Per il secondo anno i volontari di Iseo Lake Airfield, l’Aviosuperficie del Lago di Iseo e della Franciacorta di Costa Volpino (BG), faranno provare l’ebbrezza del volo ad un pubblico davvero speciale: i disabili motori e visivi che potranno provare l’emozione di un volo affiancati su velivoli sportivi, potendo così vivere il rapporto con l’aria e le magnifiche emozioni di un tuffo nel cielo in completa sicurezza.

Domenica 13 settembre la giornata sarà interamente dedicata a chi non ha barriere dentro di sé e vuole scoprire, capire e avvicinarsi a un mondo solo in apparenza lontano ma in realtà molto vicino e solidale: il mondo del volo.

Secondo appuntamento per In Volo senza Barriere

Già nel 2019 Iseo Lake Airfield, in collaborazione con la Polisportiva Disabili di Valle Camonica e altre organizzazioni di volontariato, realizza una giornata particolare a favore delle persone affette da disabilità facendo volare decine di entusiati ospiti. Da quella positiva esperienza l’Aviosuperficie è diventata un punto di riferimento per chi, pur con “abilità diverse”, voglia passare una giornata diversa, ricca di stimoli ed emozioni.

Durante il corso dell’anno l’Aviosuperficie, che si contraddistingue per volontà dei fondatori come luogo aperto a tutti organizza giornate di avvicinamento al volo come esperienza di team building e di vita per associazini di non vedenti e disabili motori.