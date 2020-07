La sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni di inabilità: UILDM in dialogo con l’esperta

Venerdì 31 luglio alle 18 in diretta Facebook sulla pagina di UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare interverrà Sara Carnovali, dottoressa di ricerca in diritto costituzionale.

Padova, 29 luglio 2020 – Una recente sentenza della Corte Costituzionale stabilisce, in uno dei suoi passaggi, l’inadeguatezza dell’ammontare della pensione di inabilità per gli invalidi civili totali e afferma la necessità di un aggiornamento degli importi, prevedendo un aumento anche per le persone di età inferiore ai 60 anni nel rispetto di precisi criteri e limiti di reddito.

Sul contenuto della sentenza, le prospettive e le ricadute concrete sulla vita delle persone con disabilità interverrà Sara Carnovali, dottoressa di ricerca in diritto costituzionale, in diretta sulla pagina Facebook di UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare venerdì 31 luglio alle ore 18.

Sara Carnovali ha al suo attivo diverse pubblicazioni scientifiche sul tema dei diritti delle persone con disabilità, discriminazioni multiple, diritti sociali, migranti e giustizia costituzionale.

L’incontro sarà moderato da Stefania Pedroni, vice presidente nazionale UILDM.

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.