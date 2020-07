Imu, nuove regole Agevolazioni per anziani e disabili

VERONA – Imu, le nuove regole del Comune. l Consiglio comunale ha approvato ieri sera, con 21 voti a favore e 5 astenuti, il nuovo regolamento comunale per l’Imu con alcune novità.

La principale è l’estensione delle agevolazioni sulle abitazioni principali alle unità immobiliari di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari. Così come l’esenzione per gli immobili che vengono dati in comodato gratuito al comune o ad altri enti territoriali, per scopi istituzionali, come successo durante l’emergenza Coronavirus

Sono stati introdotti, inoltre, la figura del funzionario responsabile e nuovi poteri al Comune per la verifica dell’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti.