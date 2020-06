Sedie “JOB” per i disabili che vogliono andare in spiaggia

Anche per la stagione estiva 2020 l’Amministrazione comunale propone progetto “Il mare per tutti” che permette a tutti coloro che vivono una disabilità motoria di poter godere della gioia della balneazione nell’ottica del principio fondamentale dell’abbattimento delle barriere architettoniche anche in spiaggia.

A partire dal 27 giugno 2020 e per tutta l’estate, l’utilizzo delle sedie “JOB” verrà garantito a tutti quelli che ne necessitano per muoversi in libertà sia in spiaggia che per fare un bagno al mare. La sedia “JOB”, lo ricordiamo, è un mezzo a due ruote per chi è momentaneamente o da sempre impossibilitato a deambulare e permette di muoversi agevolmente non solo sulla spiaggia e sul bagnasciuga ma anche in acqua.

Il Comune, con la preziosa collaborazione della Società Salvataggio e dell’Associazione “Michele per Tutti”, metterà a disposizione dei cittadini più “JOB” e per richiederle basterà semplicemente rivolgersi ai seguenti stabilimenti balneari: KONTIKI: 333 8531204 (Piero)

MIRAMARE: 3899311413 (Leonardo)

BUSSOLA: 0735781186

SIESTA: 3478921400 (Marco)

OLIMPO: 3485435967 (Alberto)

AMERICO: 3209293052 (Federico)

MARINA DI NICO’ : 3713841542