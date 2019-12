In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il Comune di Trento in collaborazione con le associazioni di disabili riunite nella Fand, ha premiato Salvatore Papa, guardia giurata che nel 2014 era stata protagonista di un’aggressione subita da un automobilista che non voleva spostare il proprio veicolo dal posteggio riservato ai disabili

TRENTO. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il Consiglio comunale di Trento ha voluto premiare la guardia giurata Salvatore Papa come esempio per “tutti coloro che sono impegnati nel lavoro di far rispettare le leggi sulle strade”. Nel 2014, infatti, intervenuto per ammonire un automobilista che aveva parcheggiato nel posteggio adibito ai disabili, Papa era stato aggredito dallo stesso con una mazza da baseball.

Per questo il presidente del Consiglio comunale Salvatore Panetta, in collaborazione con Anmic (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili), Anmil (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro), Ens (Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza Sordo), Uici (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti), Unms (Unione Nazionale Mutilati per Servizio Istituzionale), Anglat (Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti), costituenti la Fand Trentino (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità), ha deciso di consegnargli un riconoscimento pubblico.

La sensibilità mostrata dalla guardia giurata verso la categoria dei disabili è stata così omaggiata dalle autorità cittadine in una cerimonia tenuta a Palazzo Thun alla presenza della vicesindaca e assessora alle politiche sociali Mariachiara Franzoia, di alcuni consiglieri comunali e dei referenti delle associazioni dei disabili. In apertura il presidente Panetta ha ricordato la figura di Fernando Cioffi, presidente storico della cooperativa Abc-Irifor impegnato da sempre per i diritti delle persone svantaggiate, deceduto pochi giorni fa.

Nella motivazione del riconoscimento, il referente di Anglat Trento Marco Groff ha dichiarato: “Si propone di assegnare un riconoscimento pubblico alla guardia giurata Salvatore Papa, che durante il servizio al supermercato Coop di via Degasperi a Trento, nel 2014, nel suo ruolo di far rispettare anche le normative sui parcheggi, ha subito un’aggressione violenta con una mazza da baseball in testa, da parte del proprietario del veicolo che abusivamente sostava negli spazi per disabili nei pressi della Coop, al quale qualche minuto prima aveva ricordato che non poteva parcheggiare in quel luogo. Il riconoscimento vuole essere non solo un ringraziamento, ma indicare un comportamento esemplare a tutti coloro che sono impegnati nel lavoro di far rispettare le leggi sulle strade, sia nei parcheggi privati aperti al pubblico che in quelli pubblici. A titolo informativo, l’anno scorso a Genova è stato consegnato pubblicamente un riconoscimento a un vigile urbano che nella sua carriera di pubblico ufficiale ha dato un gran numero di contravvenzioni ad automobilisti poco sensibili che avevano occupato stalli per disabili abusivamente, senza averne diritto”

https://www.ildolomiti.it/