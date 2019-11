LA PRIMA VOLTA NEL SUD ITALIA, A CATANIA, UNA RAPPRESENTATIVA DELLA NAZIONALE ITALIANA DI RUGBY IN CARROZZINA (WHEELCHAIR RUGBY).

LA FISPES (FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI) IN COLLABORAZIONE CON L’ASD ALL SPORTING, UNICA REALTA’ DEL SUD ITALIA DI RUGBY IN CARROZZINA, ORGANIZZANO IL RADUNO TECNICO NAZIONALE E PROMOZIONALE DI WHEELCHAIR RUGBY A S. P. CLARENZA (CATANIA) IL 22-23-24 NOVEMBRE 2019, ED E’ PREVISTO UN TEST MATCH RAPPRESENTATIVA NAZIONALE WHEELCHAIR VS WHEELCHAIRRUGBYATANIA PER SABATO 23 ORE 16,00 PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE POLIZIA PENITENZIARIA DI S. P. CLARENZA.

PER ASSISTERE AL TEST MATCH E’ OBBLIGATORIO ESSERE ACCREDITATI CONTATTANDO IL 338 9027431).

Claudio Pellegrino – Delegato Provinciale CIP Catania