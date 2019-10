Martedì 8 Ottobre , alle 15:00, si svolgerà la manifestazione sportiva Para ROwing , presso l’Unità Spinale Unipolare Ospedale Cannizzaro (CT).

L’evento, organizzato dal Comitato Italiano Paralimpico di Catania , in collaborazione con l’Unità Spinale Unipolare Ospedale Cannizzaro , Rowing Catania Special Olyimpics e Concept Roma.

Un momento di sport di tutti e per tutti, che vedrà l’esibizione e la dimostrazione del Para Rowing per la prima volta in Sicilia , ci saranno atleti di caratura nazionale, internazionale e olimpica , come Daniele Stefanoni premiato ai mondiali di Rowing .

Claudio Pellegrino / CIP Delegazione Provinciale