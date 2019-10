“Domenica 6 ottobre 2019 si svolgerà la XVII edizione della “Giornata Nazionale Fiabaday per l’abbattimento delle barriere architettoniche”, ideata dal progetto sociale Fiaba Onlus che come nelle precedenti edizioni dà appuntamento a tutti a Piazza Colonna, davanti Palazzo Chigi, che aprirà le sue porte alle visite guidate per gruppi di persone con disabilità e i loro accompagnatori, visto che l’evento porta il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La campagna di sensibilizzazione di quest’anno dal titolo, “La città che vorrei”, pone la sua attenzione sulla città intesa come spazio fisico di progettazione e come luogo di relazioni, visto che dal suo grado di accessibilità dipende la possibilità per tutti i cittadini di muoversi senza barriere, mantenendo una vita sociale attiva e partecipata.

“Una grande giornata di condivisione, dove si alterneranno in piazza momenti di dibattito e di intrattenimento, durante i quali sarà disponibile anche il servizio di interpretariato Lis a cura dell’Istituto Statale per Sordi di Roma.

Un plauso per la bella iniziativa ormai storica, va quindi al Presidente di Fiaba, Giuseppe Trieste, promotore di questo appuntamento e un saluto affettuoso a tutti i partecipanti delle varie associazioni e consulte che si occupano di disabilità, che ogni giorno lottano per poter vedere messi in pratica i loro diritti”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea capitolina e responsabile nazionale di Fratelli d’Italia per le Politiche Sociali.