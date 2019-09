Dimostrazioni di primo soccorso in piazza, anche in Lingua dei Segni Italiana (LIS)

La S.V. è invitata alla Conferenza Stampa di presentazione del FIABADAY 2019 “Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche”, che si terrà giovedì 3 ottobre ore 11.00 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (via S. Maria in Via, 37 – Roma)

In occasione del FIABADAY 2019 “Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche”, che si terrà a Roma, in piazza Colonna, domenica 6 ottobre 2019, come da consuetudine, Palazzo Chigi aprirà le sue porte a visitatori con disabilità ed eventuali loro accompagnatori

Domenica 6 ottobre 2019 a Roma, in piazza Colonna, si svolgerà la XVII edizione del FIABADAY “Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche”. Dibattiti su sanità, scuola, digitale, diversity e lavoro, mobilità e sport. Dimostrazioni di primo soccorso in piazza, anche in Lingua dei Segni Italiana (LIS). Distribuzione di gadget della Pizzardi Editore per i più piccoli. Le performance sul palco di Luca Virago, Linda D, DAEV, Le Maghe, la ragazza del Chewing gum, Monsieur David e tanto altro!

Per confermare la presenza scrivere a simona.tondato@fiaba.org entro lunedì 30 settembre 2019