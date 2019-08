L’assessorato allo Sport del Comune di Bari, attraverso un avviso, rende noto che sono disponibili 100 accrediti per l’ingresso gratuito delle persone con disabilità allo stadio San Nicola in occasione delle partite della SSC Bari per la stagione calcistica 2019/20

L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune e disponibile, con il modello di domanda e gli allegati, anche presso l’assessorato allo Sport, in via Venezia 41, e l’Ufficio Relazioni con il Cittadino, in via Roberto da Bari 1.

Possono fare domanda le persone cui è stata certificata un’invalidità civile al 100%, con cecità assoluta, sordità assoluta, i grandi invalidi sul lavoro che abbiano un punteggio del 100% sul modello 69 e per persone invalidi per servizio 1° categoria – Tab. A. Per avere titolo all’ingresso gratuito è, inoltre, necessario essere residenti nel Comune di Bari e avere un reddito ISEE 2019 non superiore a 12.500 euro.

Agli interessati in possesso dei suddetti requisiti, a fronte di formale richiesta, verrà rilasciato l’accredito gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Per i minori, la domanda dovrà essere presentata e sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale. Coloro che presentino necessità certificata di accompagnamento potranno richiedere un accredito aggiuntivo, da intestare al proprio accompagnatore. Gli accrediti rilasciati sono strettamente personali e pertanto non potranno essere effettuati cambi di titolarità, né per l’accredito del richiedente né per quello dell’accompagnatore.

Le richieste dovranno essere consegnate entro il 22 settembre, presso la sede dell’assessorato allo Sport, in via Venezia 41 – piano terra, o trasmesse all’indirizzo di posta elettronica d.damore@comune.bari.it. Il criterio per l’assegnazione dell’accredito è basato sul reddito: in caso di parità, verrà utilizzato l’ordine d’arrivo delle istanze.