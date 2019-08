In riferimento alle notizie pubblicate da alcune testate relativamente all’inaccessibilità per le persone con disabilità motoria nel sito di Oplontis a Torre Annunziata (Napoli), il Parco Archeologico di Pompei tiene a precisare quanto segue:

– come evidenziato nell’articolo di stampa, la cosiddetta Villa di Poppea non è al momento provvista di un accesso per persone con difficoltà motorie. Nell’ambito dei progetti in corso di attuazione volti al miglioramento della fruibilità del sito e dei servizi per i visitatori, rientra tra le priorità la creazione di un accesso facilitato per le persone con tale disabilità;

– a tal proposito sono in fase di avvio i lavori necessari per la realizzazione di un percorso dedicato che permetta una agevole fruizione dell’area archeologica in questione;

– il Parco Archeologico di Pompei favorirà ogni azione utile affinché, in tempi ragionevoli, vengano completati gli interventi necessari per consentire a tutti di accedere alla visita così come già avvenuto presso gli Scavi di Pompei con il percorso “Pompei Per Tutti”, lungo oltre 3,5 km e studiato espressamente per le persone con disabilità motoria.​

