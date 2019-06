Si è insediata sabato 1 giugno 2019, a Padova, la Direzione nazionale UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, votata il 18 maggio a Lignano Sabbiadoro durante le Manifestazioni nazionali. Confermata la presidenza di Marco Rasconi, che guiderà l’associazione fino al 2022.

Marco Rasconi riconfermato presidente nazionale UILDM

Marco Rasconi continua il suo percorso al vertice dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Nato a Milano nel 1979 e laureato in Economia, è stato presidente della Sezione UILDM di Milano. Ricopre i il ruolo di vicepresidente della Consulta cittadina per le persone con disabilità del Comune di Milano, è presidente di DM (società cooperativa sociale) e responsabile del progetto “CPV – Centro progetto di vita” di Ledha Milano, la Lega per i diritti delle persone con disabilità. Da pochi giorni è entrato inoltre a far parte della Commissione Centrale Beneficenza di Fondazione Cariplo.

«Sono molto soddisfatto nella nuova squadra, c’è un ottimo equilibrio tra la storia che ci ha portato fin qui e i giovani entrati da poco. Per me è stata una fortuna aver incontrato UILDM – racconta con entusiasmo Rasconi – e questa fortuna dobbiamo portarla a chi ancora non ci conosce. La nuova Direzione nazionale è eterogenea per genere, disabilità ed età e tutto questo sarà la nostra forza: solo così possiamo arricchire chi incontra, e a nostra volta crescere. Auguro buon lavoro a tutti!».

Nel ruolo di vicepresidente è stata confermata Stefania Pedroni, psicologa e psicoterapeuta del Centro clinico NeMO di Milano. A svolgere la carica di segretario nazionale è invece Maurizio Conte, che nel triennio precedente è stata ricoperta da Alberto Fontana. Anche Antonella Vigna è stata confermata nella carica ricoperta nello scorso triennio come tesoriere. Tra i consiglieri ci sono invece due nuovi nomi: Marta Migliosi di UILDM Ancona e Michele Adamo di UILDM Lazio.

La nuova compagine UILDM risulta così composta:

Marco Rasconi, presidente nazionale

Stefania Pedroni, vicepresidente nazionale

Maurizio Conte, segretario nazionale

Antonella Vigna, tesoriere nazionale

Michele Adamo, consigliere nazionale

Alberto Fontana, consigliere nazionale

Anna Mannara, consigliere nazionale

Enzo Marcheschi, consigliere nazionale

Marta Migliosi, consigliere nazionale

Contatti:

Ufficio stampa e comunicazione UILDM

www.uildm.org