È successo nei giorni scorsi nel comune a Sud di Milano. Entrambi gli stalli saranno rimossi

Basiglio, disegnano due parcheggi per disabili abusivi: il comune li cancella

Si sono “armati” di vernice e pennelli e hanno disegnato due parcheggi per disabili con tanto di cartelli. Tutto abusivo. È successo nelle traverse di via Vivaldi verso le ville Sirio, Orione e Andromeda a Basiglio, comune a Sud di Milano. Il risultato? “Le linee gialle e il simbolo dei disabili realizzato senza alcuna autorizzazione dovranno essere immediatamente rimossi”, ha commentato la prima cittadina Lidia Reale attraverso un post sulla pagina Facebook del municipio.

Entrambi i parcheggi — uno addirittura realizzato in corrispondenza di uno stallo con al centro un albero — saranno cancellati e rifatti a regola d’arte e con un’apposita ordinanza, spiegano dal comune.

La polizia locale è intervenuta sul posto, verificando che si tratta di un’area privata di competenza del Comprensorio il quale, però, non avrebbe ricevuto alcuna richiesta in proposito. “Non risultano domande neanche in Comune. Al momento non si conoscono i responsabili della violazione”, spiegano dal municipio.

Foto – Uno dei parcheggi per disabili abusivi

http://www.milanotoday.it