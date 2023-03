PUBBLICITA

Genova. Martedì 21 marzo alle ore 18:00 alla libreria La Feltrinelli Tiziana Cecchinelli presenterà il suo nuovo audiolibro “Parlami, non ti sento. Storie di sordi e udenti”.

PUBBLICITA

Le vicende raccolte e raccontate dall’autrice con la sensibilità e l’esperienza personale della materia dimostrata nel suo libro di grande successo “Peccato, io non sono sorda!” sono storie di riscatto, della capacità delle donne di conquistare la loro voce e lottare per chiunque si scontri con la sordità di chi non vuole e non sa ascoltare l’esigenza dell’altro.

Storie di donne che hanno conquistato la propria autonomia e si sono fatte strada nel mondo del lavoro e nella vita sociale, hanno trovato il loro modo di essere madri e sorelle senza cancellare la propria identità di persona, hanno dovuto far fronte ad una forma di disabilità che colpisce la sfera più importante delle relazioni umane: la voce e il linguaggio. Donne che hanno dovuto fare i conti con una forma di sordità peggiore di quella fisica: quella di una società che rifiuta la diversità, scarica sulle donne il peso della cura e conosce come unico percorso quello di guarire tornando normali.

Tiziana Cecchinelli si conferma una voce che sa ascoltare e restituire la voce a chi spesso se l’è vista negare. Carla Scarsi intervisterà lei e le protagoniste delle storie narrate nel libro Rosangela e Titta Arpe, Anna Farotti, Luciana Bottini e “Carlotta”. Luca Poli ne leggerà alcuni brani. L’evento sarà tradotto nella lingua dei segni italiana da Titta Arpe.

DOVE

GENOVA – La Feltrinelli – Via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi 16, Genova, GE, Italia