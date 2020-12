Logoteatroterapia. Il teatro per le disabilità della comunicazione

Dalla presentazione:

Logoteatroterapia, una parola lunghissima, anche difficile per certi versi, che ha però il dono di racchiudere un lavoro sul campo denso di esperienze uniche, quelle della sua ideatrice Cecilia Moreschi.

Il manuale, teorico e fondativo della disciplina, intende trasmettere le sue pratiche e le sue riflessioni volte all’utilizzo del teatro nella cura delle disabilità. Una sfida apparentemente impossibile che l’ideatrice applica tutti i giorni nelle scuole, nei centri di riabilitazione,con i piccolissimi e con gli adolescenti: un metodo che consentirà alle/agli insegnanti e agli/alle operatrici del settore di utilizzare il teatro non solo per imparare a gestire l’emotività, ma anche per intervenire in maniera efficace su una serie di patologie legate alla sfera della comunicazione e dell’apprendimento. La Logoteatroterapia, partendo da semplici tecniche di rilassamento, fino ad arrivare a un vero e proprio training per la recitazione, aiuta i piccoli pazienti ad acquisire autostima, consapevolezza, fiducia in se stessi, e un’insolita voglia di vivere.

L’autrice: Cecilia Moreschi, regista, attrice, drammaturga e docente teatrale, è nata nel 1971 a Monterotondo e attualmente vive a Roma. Dal’99 è responsabile di laboratori di teatro-integrato presso il “Centro di Audiofonologopedia” di Roma, con ragazzi non udenti e diversamente abili e docente teatrale presso il VII Circolo Maria Montessori di Roma.

Dal 2005 si occupa dell’organizzazione del Laboratorio di teatro narrazione e della Rassegna Il dono della diversità e dal 2016 collabora con “Sapienza” Università di Roma conducendo il Laboratorio “Drammatizzazione – Logoteatroterapia” rivolto agli studenti del II Anno del Corso di Laurea in Logopedia, nell’ambito del modulo “La Logopedia in ambito comunicativo linguistico“. Dal 2018 è docente al Master “Le artiterapie. Metodi e tecniche d’intervento” all’interno del modulo di Teatroterapia presso l’Università Sapienza di Roma. Dal 2020 è docente di Discipline dello Spettacolo presso l’Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Logopedia. Logoteatroterapia.Il teatro per le disabilità della comunicazione è il suo quarto libro.

Altre informazioni:

