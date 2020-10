Il Silenzio intorno di Frances Itani

Tanto per continuare il viaggio nell’affascinante mondo dei non udenti, volevo proporre una lettura fatta diversi anni fa intitolata IL SILENZIO INTORNO , libro scritto dalla canadese Frances Itani e pubblicato, in Italia, nel 2004.

Il romanzo è ambientato in Canada nei primi del ‘900 e narra le vicende di Grania, una bambina nata udente, la quale per una febbre di scarlattina, a 5 anni resta sorda, ma grazie al costante sostegno della nonna e della sorella maggiore, che la incoraggiano sempre a non arrendersi, riesce a non temere più il mondo esterno e a reimparare a parlare e a leggere il labiale. A 9 anni, pur avendo frequentato un anno di scuola per udenti insieme alla sorella, viene iscritta finalmente all’istituto per sordi normodotati dove resterà per altri 9-10 anni e dove imparerà la lingua dei segni, che, in quell’istituto, non era proibita

Anni dopo, Grania, rimasta a lavorare per l’ospedale della scuola, incontrerà un bellissimo ragazzo udente, Jim, aiutante medico, che però andrà a combattere durante la prima guerra mondiale e… Questo romanzo, pur avendo una trama originale e insolita, è piuttosto spento nei toni ed è raccontato in modo distaccato e poco partecipe. I personaggi, soprattutto quello di Grania, la protagonista, non hanno quello spessore necessario a rendere il libro memorabile. Infatti, secondo me, dopo averlo letto, non lascia traccia, se non per il fatto che tratta di un argomento ormai a me familiare.