Siamo in Iran e questa è la storia di Aga Akbar. Per vivere ripara tappeti, è sordomuto e in lui scorre sangue nobile: è il figlio illegittimo dello Scià.

Aga Akbar non parla, gesticola. Nessuno può insegnargli a leggere e scrivere. Ma suo zio vede in lui una necessità enorme di esprimersi, di raccontare storie. Per questo, lo manda nella grotta del Monte Zafferano dove c’è un’iscrizione in caratteri cuneiformi che nessuno sa decifrare. Aga Akbar copia e ricopia quei segni sul suo quaderno fino a riuscire in qualche modo a fare suo quel codice. A questo punto può iniziare a scrivere la sua storia.