La biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo si arricchisce di nuovi volumi. Nei giorni scorsi il negozio “Il Sogno del Bambino” ha infatti donato alla biblioteca uno scaffale destinato a ospitare la raccolta di libri “Leggere è uguale per tutti”, pensata per bambini e ragazzi con “Bisogni Educativi Speciali” e con disabilità legate alla lettura.

Lo scaffale sarà collocato all’ingresso della Sala Ragazzi, in modo da risultare ben visibile ai frequentatori della biblioteca. I libri donati da “Il Sogno del Bambino”, partner consolidato nelle attività di promozione della lettura, arricchiscono così la raccolta di libri della biblioteca su questo tema.

La raccolta “Leggere è uguale per tutti” comprende libri tattili, in braille, a grandi caratteri di stampa (minimo di Corpo 16) per facilitare la lettura a chi soffre di disabilità visiva, In-book ovvero libri modificati con i simboli della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), libri nella Lingua Italiana dei Segni (Lis), audiolibri (storie e romanzi, fiabe, poesie) e libri ad Alta leggibilità, che utilizzano precisi criteri linguistici e tipografici come font, specifiche di grafica e impaginazione, cura redazionale, che li rende accessibili anche a bambini e ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali.

La biblioteca Trisi, come sancito dalle linee guida internazionali Ifla/Unesco sulle biblioteche pubbliche, è da sempre attenta a “soddisfare i bisogni bibliotecari e informativi della comunità che serve”, offrendo risorse e servizi che vanno incontro alle necessità “di tutti i gruppi che compongono la comunità indipendentemente dall’età e dalle condizioni fisiche, economiche o sociali”, garantendo l’accesso per tutti.

L’impegno della biblioteca “Fabrizio Trisi” sul fronte dell’inclusività si concretizza anche nella partecipazione, fin dal suo avvio nel 2019, al gruppo di lavoro regionale “CAA e In-book”, coordinato dall’Istituto per i Beni artistici, Culturali e Naturali (Ibc), nato per rendere tutte le biblioteche dell’Emilia-Romagna inclusive, ovvero dotate di libri e materiali idonei alle persone con disabilità.

L’Amministrazione comunale e la biblioteca ringraziano “Il Sogno del Bambino” per il rilevante supporto dato a un importante servizio della biblioteca Trisi, rivolto alla comunità locale.

