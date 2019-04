La biblioteca storica dell’Istituto Statale per Sordi di Roma presenta il volume postumo di Renato Pigliacampo “Non oltre le porte del sole”

Giovedì 4 aprile 2019, alle ore 17:30, presso la Sala Conferenze dell’Istituto Statale Sordi di Roma (Via Nomentana 56, Roma), verrà presentato – nell’ambito del calendario degli Incontri con l’autore 2018/2019 promossi dalla sua biblioteca – il volume Non oltre le porte del sole (2018) di Renato Pigliacampo. Lo scrittore, poeta e saggista italiano, sordo dall’età di 13 anni, attivista e infaticabile difensore dei diritti delle persone con disabilità, scomparso nel 2015, è stato docente nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Macerata e ha diretto, per vent’anni, il periodico Il Sordoparlante.

COMUNICATO_STAMPA_PIGLIACAMPO_2019

Il libro, questa volta un romanzo, pubblicato postumo a cura del figlio Marco Pigliacampo, verrà introdotto dal Professor Ivano Spano. Alla presentazione, coordintata da Luca Des Dorides, parteciperanno Marco Bracconi, Ida Collu, Rosanna Giovanditto e Luigi Mario Bove. Sarà presente il curatore del volume Marco Pigliacampo.

Sinossi

Nella Roma degli anni ’70 lo scienziato Marco Otti, geniale e antiaccademico, scoprì la formula della vita, realizzando l’uomo uguale a se stesso. Ma i ricercatori d’oggi non prestano alcuna attenzione ai segni di coloro che li hanno preceduti. Solo il giovane Henrico sembra interessato ad andare oltre con le sue sperimentazioni sulla “memoria genetica”. Grazie a lui, Renato potrà rivivere le storie dei suoi antenati, dai tempi antichi alle generazioni recenti. Scoprirà nel suo DNA ricordi terribili di gesti efferati, la fede di Savonarola, i segreti di Cagliostro, la poesia di Leopardi. Capirà infine che la psiche trascende la tecnologia quando un uomo è alla ricerca di sé.

VIDEO COMUNICATO LIS: https://youtu.be/lGzpquGKhjc

Intervengono

Ivano Spano, Commissario straordinario dell’Istituto Statale Sordi – Roma (MIUR)

Marco Bracconi, giornalista de La Repubblica

Ida Collu, co-fondatrice dell’Associazione MoSE

Rosanna Giovanditto, formatrice presso l’Università di Macerata e Urbino

Luigi Mario Bove, scrittore

Luca Des Dorides, Ricercatore e storico dell’Istituto Statale Sordi – Roma (MIUR)

È garantito il servizio di interpretariato LIS-italiano e italiano-LIS

Segreteria organizzativa:

Istituto Statale Sordi di Roma

tel. 06 0694367760