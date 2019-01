Con due dei libri di successo della collana Piccola Narrativa anche Pacini Editore sarà presente a Bimbi dei Miracoli, l’evento dedicato al mondo dell’età evolutiva in programma al Palazzo dei Congressi di Pisa da venerdì 25 a domenica 27 gennaio. Dal mondo delle fiabe alle storie degli adolescenti ricoverati nel reparto d’oncoematologia.

Il programma – Si parte venerdì 25 alle 16 in Sala Master con “Non sono d’accordo. Adolescenti in corsia”, il libro scritto da Valentina Corsini, psicoterapeuta cognitivo costruttivista che collabora con il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Pisa. Un piccolo libro che Pacini Editore ha pubblicato con Agbalt e che non contiene solo testimonianze ed esperienze di ragazzi ammalati, ma è piuttosto uno strumento utile a ragazzi e genitori per gestire il percorso della malattia. “Il Grillo del Rosmarino e altre favole del Bosco” e “A Marianeve. Fiabe, sorrisi lupi e principesse” sono i due libri illustrati con le storie raccontate dalle nonne ai nipotini che Pacini Editore presenterà in quattro eventi-spettacolo nel fitto calendario della rassegna.

Venerdì 25, alle 17 nell’Aula E del palazzo dei Congressi, i bambini potranno entrare nel piccolo mondo de “Il Grillo del Rosmarino” con l’autrice Chiara Cesetti e divertirsi con le letture animate di Ilaria Piaggesi. Il libro, scritto da Chiara Cesetti e illustrato da Tiziana Morrone, è dedicato a “tutti i bambini che hanno bisogno di favole perché tutti i bambini hanno diritto ai sogni. Alcuni di più”. L’autrice, insegnante di lettere in pensione di Tuscania, si firma come “La nonna di Leo” e dona a tutti i bambini come il suo speciale nipotino quattro deliziose fiabe che hanno come protagonisti animali e insetti.

Sabato 26 alle 15 e domenica 27 dalle 17, nell’Aula E del Palazzo dei Congressi, tutti pronti per lasciarsi incantare da“Fiabe, sorrisi di Marianeve” lo spettacolo dedicato ai bambini fra i 3 e i 10 anni organizzato da LaAV (il gruppo Letture ad Alta Voce) e GMA Onlus (Gruppo Missioni Africa). Anche questo libro, pubblicato da Pacini Editore nella Piccola Narrativa e realizzato anche nei formati di comunicazione aumentativa alternativa (Caa), braille, audio e video in lingua dei segni (Lis), è stato scritto da un’altra dolcissima nonna, Lela, per la nipotina Marianeve, scomparsa troppo presto.

