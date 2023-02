Arte, da Pananti prima asta in Italia nella lingua dei segni

PUBBLICITA

Alla Galleria Pananti casa d’aste, nella sede di Firenze, avrà luogo la prima asta in Italia con interprete della lingua italiana dei segni . L’asta, in programma venerdì 17 febbraio, sarà sia in presenza che in diretta streaming, sul sito della Galleria.

Nelle due sessioni di vendita, si spiega in una nota, una dedicata all’arte antica e agli autori del XIX e XX secolo e l’altra all’arte moderna e contemporanea, il battitore Filippo Pananti sarà affiancato da Elisa Carlesi interprete Lis : attraverso la lingua dei segni, coinvolgerà un nuovo pubblico di appassionati.

Questa iniziativa, spiega la Galleria, vuole rendere “un doveroso servizio d’accessibilità, d’inclusione e sensibilizzazione verso un mondo che per troppo tempo è stato lasciato in disparte“. Nell’occasione la Pananti casa d’aste ospiterà l’ente nazionale sordi e tutte le associazioni di categoria presenti sul territorio