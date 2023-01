PUBBLICITA

VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia, Istituto del Ministero della Cultura, offre percorsi accessibili in Lingua dei Segni Italiana condotti da guide ed educatrici sorde specializzate rivolte al pubblico delle famiglie, dei bambini, degli adulti e delle scuole.

Le attività in LIS sono dedicate alla conoscenza della storia e dell’arte dell’Istituto VIVE che riunisce un patrimonio museale tra i più rappresentativi e visitati d’Italia, parte integrante dell’immaginario collettivo.

Le visite animate per famiglie e bambini consentono ai piccoli e grandi visitatori di conoscere due luoghi iconici nel cuore di Roma, il Vittoriano e Palazzo Venezia, e di scoprire e rielaborare in maniera personale l’incontro con l’arte e la storia.

Le visite guidate per adulti consentono al pubblico di conoscere e approfondire oltre cinquecento anni di storia, di arte e cultura, tra le architetture rinascimentali di Palazzo Venezia e la modernità del Vittoriano.

Il team didattico del VIVE realizza un’ampia proposta educativa pensata per far scoprire al pubblico le origini dell’identità e dell’arte italiane, conoscere le imprese e le sfide di grandi figure del passato, dall’età rinascimentale fino al Risorgimento, per immergersi in un contesto capace di restituire la cultura e la società di un Paese in continuo cambiamento.

QUANDO

Le attività in LIS per famiglie si svolgono ogni terzo sabato del mese alle ore 16.00

Le attività LIS per adulti si svolgono ogni quarto sabato del mese alle ore 11.00

APPUNTAMENTI DI GENNAIO

Sabato 21 gennaio alle ore 16.00 – Camicie rosse e code di crine in LIS – visita animata per famiglie

Sabato 28 gennaio alle ore 11.00 – Vittoriano in LIS – visita guidata per adulti

DOVE

VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia.

Il punto d’incontro è sempre in via del Plebiscito, n. 118.

I visitatori sono invitati a presentarsi 15 minuti prima dell’inizio dell’attività.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Le attività hanno una durata di 2 ore.

Le attività accessibili sono incluse nel biglietto d’ingresso.

Il biglietto è gratuito per le persone con disabilità e per gli accompagnatori.

Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a vi-ve.edu@cultura.gov.it

Consulta la sezione Educazione del VIVE per maggiori informazioni sull’offerta didattica.

Team didattico VIVE

https://vive.cultura.gov.it