Il Racconto uno a uno, fa parte di una metodologia più ampia di dialogo con i cittadinə che il gruppo de’iNuovi sta sperimentando in relazione alla città di Firenze, ai suoi abitanti e ai quartieri, partendo dal testo ” La vita è sogno” di Calderon della Barca e arrivando al sottotitolo ” Cronache per una città possibile”, in un lavoro che ha preso l’avvio nell’aprile 2022 e si concluderà a dicembre 2022.

Il Teatro della Pergola di Firenze il comune di Firenze all’interno del progetto dell’autunno fiorentino ” Una Specie di Musica- Cronache per una città possibile ” e i presidenti dei tre Quartieri della città coinvolti, e un discreto numero di associazioni, tra cui le Curandaie, la Cooperativa Coop21 e il CEPISS sono partner del progetto.

La città è il luogo d’indagine e l’oggetto di questa indagine è il rapporto tra la cultura e l’identità personale scoprendo come un luogo e la nostra storia dentro di esso influenzino l’autodeterminazione di ognuno. I racconti uno a uno sono già stati installati in altri eventi all’interno della città e sono l’occasione per dialogare sia con un pubblico generico sia con una platea più specifica.

L’evento all’interno dell’Eredità delle Donne è aperto a tutti ma nello stesso tempo è un’occasione che l’associazione ha per contribuire alle tematiche della rassegna e intercettarne il suo pubblico. La dinamica di scambio di questo Punto di Racconto uno a uno, progettato ad hoc per L’eredità delle Donne, innescherà tra attorə e cittadinə, un confronto su identità di genere, cultura, autodeterminazione e possibilità che ben si sposa con le tematiche di questa edizione. Il momento performativo conclusivo, la restituzione alla fine della conversazione, attingerà al patrimonio intellettuale femminile del 900, dalla poesia alla scienza, dal teatro alla musica.

EVENTO ORGANIZZATO DA Associazione i Nuovi INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO La performance Racconti uno a uno: Eredità delle Donne si svolgerà dalle 16.oo alle 19.00 il giorno 22 Ottobre presso – Spazio cuREMAKE Via Guglielmo Pepe 47 Int 8,e il giorno 23 Ottobre dalle 16 alle 19 – Area Pettini Via Faentina 147n (in caso di pioggia l’evento verrà spostato nello Spazio Curandaie Via Domenico Cirillo 2L) su prenotazione fino ad un massimo di 50 partecipanti. Il giorno di apertura delle prenotazioni è il 14 Ottobre. Per prenotarsi basterà inviare una mail all’indirizzo: info@inuoviteatro.it con oggetto “Racconti uno a uno”: L’eredità delle Donne” specificando il giorno in cui si intende partecipare o visitare il sito https://www.inuoviteatro.it L’ingresso all’evento accadrà in ordine di arrivo sul luogo stesso dell’evento. Per la giornata del 22 ottobre sarà presente un’interprete LIS. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Gratuita DESTINATARI Per Tutti, il giorno 22 Ottobre sarà presente un’interprete LIS.

22 OTTOBRE

23 OTTOBRE

SPETTACOLO

16-19

22 Ottobre dalle 16 alle 19 – Spazio cuREMAKE Via Guglielmo Pepe 47 Int. 8 23 Ottobre dalle 16 alle 19 – Area Pettini Via Faentina 147n (in caso di pioggia l’evento verrà spostato nello Spazio Curandaie Via Domenico Cirillo 2L)