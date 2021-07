Al Palazzo delle Esposizioni fino al 27 febbraio è in corso la mostra Toccare la bellezza

Maria Montessori Bruno Munari, organizzata dall’Azienda Speciale Palaexpo e ideata dal Museo Tattile Statale Omero di Ancona, in collaborazione con la Fondazione Chiaravalle Montessori e l’Associazione Bruno Munari.

La rassegna, a ingresso gratuito, è un’occasione per conoscere meglio due tra i più illustri protagonisti della cultura italiana contemporanea, riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo e presentati per la prima volta insieme in un’esposizione.

Di E. B.

In settimana verrà pubblicato sul sito e sui canali social un nuovo appuntamento della serie Dialoghi silenziosi, video animati in LiS, in collaborazione con ENS, dedicati ai più giovani e pensati per raccontare le mostre in lingua italiana dei segni.

Un focus sulle parole dell’arte e i rispettivi segni per costituire un vocabolario animato che crescerà nel tempo.

Per approfondire il progetto e vedere i video https://www.palazzoesposizioni.it/articolo/dialoghi-silenziosi