In occasione della festa patronale di San Giovanni, giovedì 24 giugno, per tutta la giornata i Musei Reali aprono gratuitamente le proprie porte al pubblico che potrà così scoprire l’affascinante itinerario di storia, arte e natura con testimonianze che datano dalla Preistoria all’età moderna.

Ultimo ingresso ore 18.

Grazie alla collaborazione con la Città di Torino nell’ambito del programma della Festa di San Giovanni 2021, a partire dalle ore 15 nei Giardini Reali e in Piazzetta Reale, con transito nella Corte d’Onore, si terrà una sfilata con la presentazione di carrozze ottocentesche alla presenza di alcuni rappresentanti del Gruppo Italiano Attacchi ed equipaggi conformi ai concorsi A.I.A.T. di eleganza e tradizione. Alle 16.30, invece, presso la Corte d’onore di Palazzo Reale, il Lions Club International con la Famija Turineisa organizzerà un concerto di beneficenza, eseguito dalla Banda Municipale della Città di Torino. Per info e prenotazione obbligatoria: lionsbambininuovipoveri@gmail.com, tel. 392 3673237.

Visite speciali

Venerdì 18 giugno alle ore 16.30 Dalla cucina alla tavola del re – visita guidata nella Lingua dei Segni Italiana. Una guida dei Musei Reali e una interprete della Lingua dei Segni Italiana condurranno i visitatori attraverso le cucine, gli ambienti di servizio e la sala da pranzo di Palazzo Reale, seguendo il percorso che i cibi compivano dall’arrivo nelle dispense fino alla presentazione nei sontuosi banchetti di corte. Sarà l’occasione per scoprire come venivano preparati i pasti, leggere antiche ricette e menù, e conoscere le regole imposte dal cerimoniale.

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria, rivolta alle persone con disabilità uditiva.

Per informazioni e prenotazioni: mr-to.edu@beniculturali.it

Sabato 19 giugno alle 10, visita tattile Tessendo storie per il re nelle sale di Palazzo Reale, dove sono esposti numerosi arazzi appartenenti alla straordinaria collezione dei Savoia. Questi capolavori dell’arte tessile stupiscono per la maestria della loro esecuzione e si prestano ad essere apprezzati anche nel loro aspetto materiale e tridimensionale. Lana, seta e filati metallici si alternano nell’intreccio per realizzare sfumature percepibili anche al tatto. L’attività, rivolta a non vedenti e ipovedenti, propone un’esperienza tattile guidata da una restauratrice sulle fibre tessili che compongono gli arazzi e sull’intreccio e le tecniche di tessitura.

Attività gratuita (anche per un accompagnatore) con prenotazione obbligatoria, rivolta alle persone con disabilità visiva. Per informazioni e prenotazioni: mr-to.edu@beniculturali.it

Sabato 19 e domenica 20 giugno alle ore 11 e alle ore 15 le guide di CoopCulture condurranno la visita Benvenuto a Palazzo nelle sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale e dell’Armeria, un percorso per scoprire o riscoprire la storia e la magnificenza di questo luogo.

Il costo della visita è di € 7 oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali (€ 13 ordinario, € 2 da 18 a 25 anni, gratuito under 18). Biglietti online su www.coopculture.it – mail info.torino@coopculture.it

Le visite con l’Associazione “Amici di Palazzo Reale”

Nel mese di giugno, dal venerdì alla domenica, alle ore 10, 11, 12, 15, 16 e 17, prosegue la visita all’Appartamento dei Principi di Piemonte al secondo piano di Palazzo Reale, con il suggestivo affaccio sul terrazzo dal quale ammirare i Giardini Reali e piazza Castello. Costo dell’iniziativa 7 euro.

Nello stesso periodo è eccezionalmente compresa nel prezzo del biglietto di ingresso ai Musei Reali la visita guidata all’Area Sacra, che include la Sacrestia, la Cappella della Sindone, la Tribuna Reale e la Cappella Regia. I tour si svolgono dal martedì al giovedì con orario 15, 16 e 17 e dal venerdì alla domenica con orario 10, 11, 12, 15, 16 e 17.

Inoltre, tutti i venerdì di giugno, alle ore 10, 11, 12, 15, 16 e 17, è in programma la visita all’Appartamento della regina Maria Teresa al primo piano di Palazzo Reale. Preziosi ambienti realizzati tra la fine del XVII e la prima metà del XVIII secolo, decorati dai più grandi artisti che lavorarono per Casa Savoia. Costo dell’iniziativa 7 euro.

Attività ai Giardini Reali

Fino al 26 giugno, ogni sabato alle 16, nei Giardini Reali si terranno lezioni di yoga pensate appositamente per le mamme con i loro bebè (dai 3 ai 12 mesi). Una serie di appuntamenti, nell’atmosfera unica dei giardini di Palazzo Reale, per riconnettersi con la natura e imparare a rilassarsi in compagnia dei propri bambini. Gli incontri si terranno a cadenza settimanale e avranno una durata di 45 minuti. In caso di maltempo le lezioni si svolgeranno al chiuso, in osservanza di tutti i protocolli anti Covid. È richiesto un abbigliamento comodo e ogni partecipante dovrà portare con sé il proprio tappetino, una coperta e un cuscino. Il costo dell’attività è di 15 euro + biglietto di ingresso ridotto (2 Euro, gratuito con Abbonamento Musei). Biglietti online su www.coopculture.it – mail info.torino@coopculture.it – tel. 011.19560449.

Sabato 19 giugno alle ore 16.30 i Giardini Reali accoglieranno le famiglie per la visita guidata Il mondo in un giardino. Gli spazi verdi dei Musei ospitano al loro interno numerose specie vegetali provenienti da diversi Paesi del mondo: dal grande Noce Nero Americano, all’Albero delle Lanterne Cinesi passando per Tigli, Felci e Ligustri. Durante il percorso il pubblico scoprirà le origini e le storie legate alle diverse specie vegetali, imparando i loro nomi e altri semplici vocaboli nelle lingue dei loro Paesi di provenienza in un immaginario “giro del mondo” tutto vegetale. Il costo della visita è di € 10 oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali (€ 2, gratuito under 18 e Abbonamento Musei). Biglietti online su www.coopculture.it – mail info.torino@coopculture.it

Sabato 19 e martedì 22 giugno alle ore 16.30 le guide di CoopCuIture accompagneranno il pubblico nella visita Giardini. I Giardini Reali costituiscono infatti un’area verde urbana unica per valore monumentale e ambientale e si sviluppano nella zona dei Bastioni di Palazzo Reale, su una superficie complessiva di circa sette ettari. Durante questo percorso si scopriranno i diversi spazi che li compongono e l’affascinante e complessa storia della loro evoluzione nel corso dei secoli. Il costo della vista è di € 7 oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali (€ 2, gratuito under 18 e Abbonamento Musei). Biglietti online su www.coopculture.it – mail info.torino@coopculture.it

Webinar

Lunedì 11 giugno alle ore 17, ultimo incontro del ciclo Da Torino tutt’intorno, dal titolo Dal Museo al territorio. Dialogheranno intorno alla figura di Piero Barocelli e al territorio piemontese, Elisa Panero, Curatore delle Collezioni archeologiche e numismatiche dei Musei Reali, Laura Pompeo – Presidente Sistema Bibliotecario Area Metropolitana di Torino e Assessore della Città di Moncalieri, e Paola Tolin, Settore Innovazione e Bandi Camera di commercio di Torino. Evento online su prenotazione mr-to.edu@beniculturali.it

La Biblioteca Reale

La Biblioteca Reale estende l’orario di visita ed è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, il sabato dalle 9 alle 13. Le consultazioni dovranno essere prenotate con almeno 24 ore di anticipo scrivendo all’indirizzo mr-to.bibliotecareale@beniculturali.it, indicando tutte le informazioni disponibili per la richiesta. Per conoscere le modalità di accesso e registrazione consultare la pagina www.museireali.beniculturali.it/events/biblioteca-reale-riapertura/.

Caffè Reale

Nella suggestiva Corte d’Onore di Palazzo Reale è possibile rigenerarsi con una pausa al Caffè Reale Torino, ospitato in una cornice unica ed elegante, impreziosita da suppellettili in porcellana e argento provenienti dalle collezioni sabaude. Informazioni e prenotazioni al numero 335 8140537 o via e-mail all’indirizzo segreteria@ilcatering.net.