INWARD, ideatore, produttore e coordinatore del programma per il sociale “Parco dei Murales“, ha appena prodotto e reso disponibili gratuitamente otto brevi racconti delle opere e video in LIS.

Infatti la creazione di questi ultimi nasce affinché ancora più curiosi, studiosi e cittadini possano liberamente beneficiarne. Il Parco dei Murales si trova precisamente a Ponticelli ed ha come obiettivo la riqualificazione artistica e la rigenerazione sociale.

Si tratterà di testi semplici ed immediati, completati da schede tecniche. Questi mettono in rilievo l’importanza delle attività di matrice sociale svolte in questi anni nel Parco e non solo, anche attraverso il Servizio Civile Universale. La funzione si completa con l’inserimento di video in LIS, realizzati dalla specialista Mariarosaria Scarfogliero, per consentire anche ai non udenti di beneficiare di informazioni interessanti relative alle opere.

da

Il tutto nasce grazie all’app napoletana ITGuides, che da anni offre un catalogo multimediale sempre in continuo aggiornamento. Infatti, permette a qualsiasi struttura museale di potersi dotare velocemente, senza investimenti, di un sistema di audioguida multimediale con testi, foto e video. È un metodo per rendere unica l’esperienza di visita. Senza dimenticare che avere un audioguida sul proprio smartphone permette in modo semplice di ottemperare a tutti i dispositivi di igienizzazione anti covid.

Parco dei murales: le parole di Silvia Scardapane

“In un momento di grande incertezza per la cultura italiana, eppure di fortissimo desiderio di tornare nello spazio pubblico – dichiara Silvia Scardapane, storica dell’arte in INWARD e coordinatrice delle attività presso il Parco dei Murales – nel nostro piccolo abbiamo pensato di produrre a nostro carico, e così di renderne gratuita la fruizione, questi contenuti speciali. Ci auguriamo che presto possano riprendere, ancora più partecipate, le tante visite spontanee al Parco dei Murales, lì come altrove manifestando un segnale di ripresa“.