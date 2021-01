Quella insostenibile solitudine dell’arte, viaggio nei musei bolognesi vuoti

La tristezza degli spazi deserti di Genus Bononiae, Roversi Monaco : «Non dovevano chiuderci». Per il Polittico Griffoni era stata chiesta una dispensa straordinaria, però negata. Ora si spera nella zona gialla

di Fernando Pellerano

L’insostenibile solitudine dell’arte. È al buio anche il Compianto di Niccolò dell’Arca, invisibile nella sua disperazione ai visitatori a causa del Covid. Un grido sordo prigioniero in una delle eccellenze espositive di Genus Bononiae, la Chiesa di Santa Maria della Vita, classificata come complesso museale e quindi off limits. Per tornare a nutrirsi del bello l’unica speranza adesso è di diventare zona gialla il prima possibile. Forse fra una settimana. È più indignato che rassegnato il presidente Fabio Roversi Monaco. «Il ministro Franceschini? Lasciamo stare», sussurra nella sala al pian terreno di Palazzo Fava, fra una statua di Arturo Martini, il polittico orientale di Mondino e i tavolini e le sedie allestite dal contiguo bar del museo. Per ammirare il Polittico Griffoni dal Mibact non è arrivata alcuna dispensa straordinaria, come aveva richiesto Roversi. È un delitto non sfruttare l’eccezionale proroga di un mese, che scade il 15 febbraio, strappata agli enti prestatori: 9 musei sparsi nel mondo che acquisirono i tanti pezzi smembrati e venduti tre secoli fa dal cardinale Aldrovandi.

Il silenzio delle sale vuote

Con Roversi Monaco affrontiamo un viaggio nel silenzio delle «sue» creature: Palazzo Fava, San Colombano, San Giorgio in Poggiale, Palazzo Pepoli e il Museo della Storia di Bologna, Santa Maria della Vita. «Non sta né in cielo né in terra chiudere i musei, qui è tutto in sicurezza, ingresso su prenotazione senza affollamenti», non dentro, non fuori. «È dolorosissimo che nessuno possa attraversare queste quattro sale. Franceschini, invitato, non ci risulta sia venuto». Eppure è di Ferrara, come Francesco del Cossa e Ercole de’ Roberti, gli artisti del Polittico. «È invece venuto Sgarbi, che prima di ‘concederci un dipinto custodito in Pinacoteca scrisse “come è noto questa operazione è impossibile”. Per lui, non per noi che dopo tre secoli ci siamo riusciti». Fallì anche il direttore della National Gallery di Londra prima della guerra «nonostante il “sì” di Mussolini: Francia e Usa si misero di traverso». Impegno, investimento, un risultato straordinario. «Solo per il trasporto abbiamo speso 140 mila euro, finora 18 mila visitatori, abbastanza bene considerato il periodo», dice mentre entriamo nella sala con la storia dei Polittici in città. A seguire la fabbrica di San Petronio, lo studio sulle ricostruzioni della «cornice» nella quale erano incastonati i dipinti, infine le 16 opere provenienti da Londra, Parigi, New York, Washington, Rotterdam, Milano, Venezia, Ferrara, Varese e il Vaticano. Il portone chiuso è un delitto. «Dopo il 15 torneranno tutte a casa definitivamente».

Le visite digitali Sul sito di Genus si può fare una visita digitale acquistando un biglietto da 5 euro, ma si lotta per qualcosa di vero, in modo da ammirare anche gli affreschi dei Carracci, «cornice regalo» a qualsiasi esposizione. Il bello nel bello. Si dice che tornati gialli o bianchi si riaprirà e ci sarà un rimbalzo. «Ci posso anche credere, ma fino a un certo punto. Ci sono tante variabili che sono in possesso di persone che non sono affidabili», picchia duro Roversi. Il tempo stringe, febbraio è alle porte. E dopo? Il presidente è già al lavoro per una personale di un giovane artista italiano, misterioso. Arte contemporanea. Guai fermarsi.