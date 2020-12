VideoguidaLiS Centro storico di Reggio Calabria

Un giorno all’anno tutto l’anno

Ė da poco trascorso il 3 dicembre, giornata internazionale delle persone con disabilità, ci ricorda che l’accessibilità ė un diritto durante tutto l’anno.

La VideoguidaLIS prodotta dal Rotary Club Reggio Calabria SUD Parallelo 38 consiste in una mappa digitale ed interattiva della città di Reggio Calabria, supporto per tutti sordi segnanti.

Con la VideoguidaLIS è facile scoprire e conoscere i punti di interesse e visualizzare, grazie ai 70 video tradotti in Lingua dei Segni Italiana per oltre 210 minuti di video, le opere, gli argomenti e i luoghi più importanti del ricco patrimonio artistico, storico e culturale della città.

Reggio Calabria è la prima Città Metropolitana accessibile ai sordi grazie all’App. VideoguidaLIS , donata dal Rotary Parallelo 38 anno rotariano 2018-2019 all’ENS Calabria.

Segnalato da Giuseppe Musicó