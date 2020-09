Sede: Cinecittà, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, MAXXI Museo nazionale delle Arti del XXI secolo (Roma).

Il titolo dell’iniziativa “Scegli il Contemporaneo.

La rivoluzione siamo noi” è liberamente ispirato all’omonima opera del 1972 dell’artista tedesco Joseph Beuys (1921-1986), una fotografia che lo ritrae mentre avanza con decisione verso l’osservatore, firmata dall’artista e con lo slogan “La rivoluzione siamo noi”.

La rivoluzione, secondo l’artista, risiede nelle nostre idee, mentre l’evoluzione è possibile grazie al nostro comportamento e alla nostra conoscenza; creatività e libertà rappresentano, dunque, l’approccio ai problemi sociali dell’umanità.

“Scegli il Contemporaneo. La rivoluzione siamo noi” è un progetto che intende dare un ruolo centrale all’individuo e alla collettività, diversamente dalle edizioni precedenti che invece si sono contraddistinte per l’approfondimento di uno specifico tema attraverso una rete di narrazioni sulla storia dei musei di Roma, sulle opere e gli artisti sviluppato in percorsi in diversi luoghi della cultura di Roma con l’obiettivo di offrire una lettura trasversale dell’arte contemporanea.

Il progetto si rivolge in particolar modo a bambini, adolescenti, al pubblico femminile adulto e agli operatori culturali che hanno, in maniera differente, subito gli effetti del lockdown e verso i quali la società, la cultura e le istituzioni devono svolgere un ruolo determinante di sostegno al cambiamento e alla crescita.

L’iniziativa, inoltre, vuole attivare un ragionamento puntuale e un dibattito, in evoluzione nel corso del triennio, sul ruolo che si intende affidare alla cultura e alla didattica nel nostro Paese in un momento di grandi cambiamenti, con l’assoluta consapevolezza che qualsiasi riflessione deve procedere di pari passo con l’esperienza e la condivisione.

Il progetto vuole essere un’offerta appositamente ideata per i cittadini di Roma che devono riappropriarsi, dopo l’emergenza, degli spazi culturali della città e attraverso cui si intende contribuire al fondamentale lavoro che spetta alle istituzioni museali che dovranno rispondere alle nuove e diversificate esigenze del pubblico.

PROGRAMMA

Venerdì 11 settembre – Rivoluzioni di idee: pratiche e metodologie per

una didattica attiva – Format per insegnanti, educatori e operatori

culturali.

Luogo: MACRO- Museo d’Arte Contemporanea di Roma

Utenza: educatori, operatori culturali, insegnanti

Punto di ritrovo: Via Nizza n. 138

Orario: dalle 15:00 alle 18:00

Un incontro di formazione al MACRO nel rinnovato museo di arte contemporanea della città di Roma per conoscere e sperimentare modalità didattiche e comunicative del patrimonio contemporaneo. A partire dall’intervento di Chiara Bandi, esperta di didattica dell’arte contemporanea che attualmente si occupa di Promozione editoriale ed

eventi bookstore presso Azienda Speciale Palaexpo, si rifletterà sul ruolo educativo del museo inteso come luogo aperto alla sperimentazione e all’interdisciplinarietà; si proseguirà con approfondimenti metodologici, approcci ed esperienze di didattica dell’arte e con sperimentazioni pratiche condotte dai formatori specializzati di “Senza

titolo” per coinvolgere i partecipanti in attività laboratoriali

direttamente davanti alle opere in relazione ai temi trattati durante la giornata.

Sabato 12 e domenica 13 settembre – Art weekend al MACRO – Format per bambini

Luogo: MACRO

Utenza: bambini 6/10

Punto di ritrovo: Via Nizza n. 138

Orario: dalle 11:00 alle 13:00; dalle 15:00 alle 17:00

Al MACRO, il rinnovato museo di arte contemporanea della città di Roma, un fine settimana dedicato all’arte e alla sperimentazione con visite animate per bambini. A partire dagli interventi di riqualificazione e trasformazione dello spazio architettonico dell’ex birrificio Peroni in museo, e dagli interventi successivi che hanno ampliato e rivoluzionato la trama e i volumi dell’intero complesso con l’intenzione di realizzare uno spazio “narrante” capace di comunicare l’arte contemporanea, l’educatore conduce i partecipanti alla scoperta dei volumi, dei colori e delle superfici del MACRO, attraverso un percorso dall’approccio giocoso e coinvolgente per capire che cos’è l’arte contemporanea, come si rinnova uno spazio architettonico e come l’arte urbana entra in un museo. L’Art weekend al MACRO ha come scopo quello di promuovere il museo come luogo attivo, dinamico e in continua trasformazione dove esercitare lo sguardo e l’immaginazione per sperimentare pratiche e linguaggi dell’arte contemporanea.

Venerdì 18 settembre – Rivoluzioni di idee: pratiche e metodologie per una didattica attiva. Format per insegnanti, educatori e operatori culturali

Luogo: La Galleria Nazionale

Utenza: educatori, operatori culturali, insegnanti

Punto di ritrovo: Viale delle Belle Arti n. 131

Orario: dalle 15:00 alle 18:00

Un incontro di formazione presso La Galleria Nazionale di Roma per riflettere sui linguaggi dell’arte contemporanea, per comprendere come l’opera d’arte attivi processi di conoscenza delle esperienze e pratiche didattiche per una cultura aperta, dinamica e accessibile. A partire dall’intervento di Isabella de Stefano, Responsabile dei Servizi Educativi de La Galleria Nazionale, si rifletterà sul ruolo della didattica nell’esperienza del museo; si proseguirà con approfondimenti metodologici, approcci ed esperienze di didattica dell’arte e con sperimentazioni pratiche condotte dai formatori specializzati di “Senza titolo” per coinvolgere i partecipanti in attività laboratoriali direttamente davanti alle opere in relazione ai temi trattati durante la giornata.

Sabato 19 e domenica 20 settembre – Art weekend a La Galleria Nazionale – Format per bambini

Luogo: La Galleria Nazionale

Utenza: bambini 6/10

Punto di ritrovo: Viale delle Belle Arti n. 131

Orario: 11:00-13.00; 15:00 -17.00

Un weekend all’insegna dell’arte contemporanea a Roma tra le opere della collezione permanente de La Galleria Nazionale con visite animate dedicate ai bambini per imparare a guardare il mondo con gli occhi curiosi degli artisti e condurre i partecipanti in una coinvolgente narrazione attraverso cui scoprire l’incanto dell’arte. Le visite animate consentono di esplorare temi e linguaggi del contemporaneo, di sperimentare tecniche e pratiche artistiche, di confrontarsi con opere di differenti artisti e di rielaborare personali chiavi di lettura dell’arte del nostro tempo. L’Art weekend a La Galleria Nazionale ha lo scopo di fornire ai partecipanti una pluralità di letture delle opere secondo diverse chiavi di interpretazione e di promuovere la conoscenza dell’arte contemporanea.

Venerdì 25 settembre – Rivoluzioni di idee: pratiche e metodologie per una didattica attiva – Format per insegnanti, educatori e operatori

culturali

Luogo: Cinecittà si Mostra – Istituto Luce Cinecittà

Utenza: educatori, operatori culturali, insegnanti

Punto di ritrovo: Via Tuscolana n. 1055

Orario: dalle 15:00 alle 18:00

Un incontro di formazione presso Cinecittà si Mostra per conoscere il linguaggio del cinema, il patrimonio cinematografico e l’immaginario collettivo che caratterizza la “Fabbrica dei sogni”. A partire dall’intervento di Barbara Goretti, Responsabile del Dipartimento educativo Cinecittà si Mostra – Istituto Luce Cinecittà, si rifletterà sulla valorizzazione e comunicazione dell’audiovisivo, sul ruolo della didattica nell’esperienza di Cinecittà si Mostra in relazione ai diversi pubblici; si proseguirà con approfondimenti metodologici, approcci ed esperienze di didattica del cinema e con sperimentazioni pratiche condotte dai formatori specializzati di “Senza titolo” per coinvolgere i partecipanti in attività laboratoriali da esperire nelle sale delle mostre e sui set permanenti.

Sabato 26 e domenica 27 – Art weekend a Cinecittà si Mostra. Format per adolescenti

Luogo: Cinecittà si Mostra – Istituto Luce Cinecittà

Utenza: ragazzi 11 – 15 anni

Punto di ritrovo: via Tuscolana n.1055

Orario: 10:00-13.00; 14:00 -17.00

Un weekend per entrare nella finzione del cinema da protagonisti. Il workshop a Cinecittà si Mostra dedicato ai ragazzi vuole far scoprire ai partecipanti i mestieri del cinema e far comprendere come si realizza un film: dalla scrittura della sceneggiatura alla post-produzione. Le attività didattiche tra i set permanenti e le mostre saranno il punto di partenza per confrontarsi con tecniche e linguaggi dell’audiovisivo e realizzare pillole video nell’affascinante cornice della “Fabbrica dei sogni”. L’Art weekend a Cinecittà si Mostra ha lo scopo di promuovere la conoscenza del cinema e dell’audiovisivo tra le giovani generazioni e di favorire il confronto con i mestieri del cinema.

Sabato 26 e domenica 27 – Art weekend a Cinecittà si Mostra – Format per pubblico sordo

Luogo: Cinecittà si Mostra – Istituto Luce Cinecittà

Utenza: pubblico sordo di famiglie e bambini (6/10 anni)

Punto di ritrovo: Via Tuscolana 1055

Orario: 11:00-13.00; 15:00 -17.00

Un Art weekend accessibile a Cinecittà si Mostra dedicato al pubblico sordo di bambini e famiglie con visite animate sui set e laboratori all’aria aperta condotti da operatori sordi specializzati in LIS, Lingua dei segni italiana. I partecipanti attraverso attività esplorative e manipolative potranno conoscere da vicino materiali e tecniche della finzione, avvicinarsi alla magia del cinema e sperimentare i differenti ruoli di una troupe cinematografica. L’Art weekend a Cinecittà si Mostra ha come scopo quello di promuovere il museo come luogo accessibile, come spazio attivo in cui vivere esperienze culturali e di far conoscere la magia del cinema al pubblico dei bambini sordi.

Venerdì 2 ottobre – Rivoluzioni di idee: pratiche e metodologie per una didattica attiva – Format per insegnanti, educatori e operatori culturali

Luogo: MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo

Utenza: educatori, operatori culturali, insegnanti

Punto di ritrovo: Via Guido Reni n 4/A

Orario: dalle 15:00 alle 18:00

Un incontro di formazione per esplorare il MAXXI che con la sua architettura contemporanea ha ridefinito il tessuto urbano e sociale di un’intera area della città di Roma. A partire dall’intervento di Marta Morelli, Responsabile MAXXI Educazione, si rifletterà sulle metodologie della didattica dell’arte contemporanea, sulla funzione aggregante del museo in relazione alla città; si proseguirà con sperimentazioni pratiche e narrazioni partecipate condotte dai formatori specializzati di “Senza titolo” per coinvolgere i partecipanti in attività laboratoriali direttamente davanti alle opere in relazione ai temi trattati durante la giornata.

Sabato 17 ottobre – Visita guidata alle collezioni de La Galleria Nazionale – Format per pubblico adulto

Luogo: La Galleria Nazionale

Utenza: pubblico adulto

Punto di ritrovo: Viale delle Belle Arti n.131

Orario: 11:00; 16:00;

Durata: 75 minuti

Due visite guidate a La Galleria Nazionale condotte da storici dell’arte e curatori per conoscere il patrimonio delle collezioni del museo con un particolare riguardo a questioni inerenti al corpo, alla condizione femminile e alla natura in relazione ai processi creativi del contemporaneo attraverso racconti inediti che siano per il pubblico occasione di riflessione sul vivere quotidiano per favorire una conoscenza razionale ed empatica nell’incontro con l’opera d’arte insieme agli altri fruitori. La Galleria Nazionale, infatti, racchiude un inestimabile patrimonio di capolavori italiani e stranieri che va dal XIX secolo ad oggi ed è il primo museo pubblico ad essere stato diretto da una donna, Palma Bucarelli, che fu soprintendente dal 1941 al 1975. Grazie alla sua visione aperta e moderna, La Galleria Nazionale diventa per il pubblico italiano una finestra sull’arte d’avanguardia. Il recente riallestimento de La Galleria Nazionale ha scardinato il tradizionale impianto espositivo cronologico, creando nelle sale un inedito corto circuito tra opere di diverse epoche e correnti.

Sabato 17 ottobre – Visita guidata in LIS alle collezioni de La Galleria Nazionale – Format per pubblico adulto sordo

Luogo: La Galleria Nazionale

Utenza: pubblico adulto sordo

Punto di ritrovo: Viale delle Belle Arti n.131

Orario: 11:00; 16:00;

Durata: 75 minuti

Due visite guidate in LIS a La Galleria Nazionale per scoprire la storia della collezione attraverso i capolavori dell’arte contemporanea. Il percorso permetterà di approfondire la relazione tra spazio e opera e permetterà di indagare i linguaggi e le sperimentazioni nell’arte del Novecento. La Galleria Nazionale, infatti, racchiude un inestimabile patrimonio di capolavori italiani e stranieri che va dal XIX secolo ad oggi ed è il primo museo pubblico ad essere stato diretto da una donna, Palma Bucarelli, che fu soprintendente dal 1941 al 1975. Grazie alla sua visione aperta e moderna, La Galleria Nazionale diventa per il pubblico italiano una finestra sull’arte d’avanguardia. Le visite guidate in LIS hanno lo scopo di rendere accessibile ad un pubblico sempre più ampio il patrimonio culturale della città di Roma.

Domenica 18 ottobre – Visita guidata alle collezioni del MAXXI – Format

per pubblico adulto

Luogo: MAXXI Museo nazionale delle Arti del XXI secolo

Utenza: pubblico adulto

Punto di ritrovo: Via Guido Reni n. 4/A

Orario: 11:00; 16:00;

Durata: 75 minuti

Due visite guidate al MAXXI condotte da storici dell’arte e curatori per scoprire il nuovo allestimento della collezione del museo. La vocazione del MAXXI è quella di essere non solo luogo di conservazione ed esposizione del patrimonio ma anche e, soprattutto, un laboratorio di sperimentazione ed innovazione culturale, di studio, ricerca e produzione di contenuti estetici del nostro tempo. Un percorso per approfondire il ruolo del museo in relazione alla città esplorando come l’architettura contemporanea del MAXXI abbia ridefinito il tessuto urbano e sociale di un’intera area di Roma.

Domenica 18 ottobre – Visita guidata in LIS alle collezioni del MAXXI – Format per pubblico adulto sordo

Luogo: MAXXI Museo nazionale delle Arti del XXI secolo

Utenza: pubblico adulto sordo

Punto di ritrovo: Via Guido Reni n. 4/A

Orario: 11:00; 16:00;

Durata: 75 minuti

Due visite guidate in LIS per scoprire la storia della collezione del MAXXI attraverso i capolavori dell’arte contemporanea. Il percorso permetterà di approfondire la relazione tra spazio architettonico e opera e indagare i linguaggi e le sperimentazioni nell’arte del XXI secolo. Un percorso per approfondire il ruolo del museo in relazione alla città esplorando come l’architettura contemporanea del MAXXI abbia ridefinito il tessuto urbano e sociale di un’intera area di Roma. Le visite guidate in LIS hanno lo scopo di rendere accessibile ad un pubblico sempre più ampio il patrimonio culturale.