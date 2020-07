Gli studi di Cinecittà e il Museo dell’Audiovisivo e del Cinema riaprono con tante novità

Istituto Luce Cinecittà potenzia la propria offerta culturale con la riapertura 6 giorni su 7 di mostre e museo, e un nuovo calendario di visite speciali e in lingua. Da lunedì 22 giugno, infatti, Cinecittà si Mostra e MIAC (Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema) saranno di nuovo aperti tutta la settimana (esclusi i martedì) per consentire al grande pubblico di scoprire gli Studios o tornare a curiosare tra oggetti di scena, costumi originali e grandi set all’aperto.

Da luglio poi il calendario delle visite speciali che includono quelle tematizzate sul patrimonio cinematografico di Cinecittà si Mostra e del MIAC, e attività didattiche, anche in LiS – Lingua dei Segni Italiana, pensate per bambini e famiglie, viene arricchito dalla proposta in lingua grazie ai tour guidati in francese e in inglese sui set permanenti di Roma antica, Firenze del ‘400 e il Tempio di Gerusalemme. Una vera rassegna estiva, intitolata Alla luce dell’estate, che permetterà di conoscere la storia e i protagonisti del tempio del cinema, vivendo Cinecittà all’aria aperta.

Tra gli appuntamenti in programma a luglio 2020 troviamo Les décors : de Jérusalem à Florence au quattrocento, una visita guidata dedicata al pubblico francofono che visita Cinecittà, Federico Fellini e Cinecittà, una visita focalizzata sulla figura di Federico Fellini attraverso il percorso delle mostre nelle sale dedicate al Maestro, le proiezioni e un percorso all’esterno che include due set di Cinecittà, Gerusalemme e Roma Antica e il Teatro 5, e Cinecittà a colori, una divertente attività en plein air per bambini e famiglie per dipingere insieme gli skyline dedicati ai set, alle architetture e alle sculture scenografiche di Cinecittà: colori, pennelli e tanta immaginazione saranno gli ingredienti con cui reinventare gli scenari della città del cinema.

Per conoscere tutto il programma nel dettaglio potete visitare il sito ufficiale di Cinecittà si mostra.