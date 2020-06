Nuovo percorso di videoguide in L.I.S. al MANU

Con il progetto presentato a febbraio 2020, si inaugura una sezione del Museo archeologico nazionale dell’Umbria di un percorso di videoguide in L.I.S. che tramite dei link pubblicati sul nostro sito, accompagneranno il visitatore in un nuovo modo di fruizione dei tesori esposti al MANU.

Il percorso, realizzato dal Gruppo Archeologico Perugia in collaborazione con Luana Cenciaioli e il personale del MANU, ha l’obiettivo di divulgare cultura superando la disabilità.

Sono state così realizzate 27 video guide in L.I.S. per i non udenti sulla piattaforma Youtube. Queste guide possono essere usufruite cliccando sui link pubblicati nell’apposita sezione del sito della Direzione Regionale Musei Umbria dedicato alle videoguide L.I.S. del Museo archeologico nazionale dell’Umbria. Ad ogni numero segnalato nei pressi di una vetrina o di un pannello corrisponderà il link apposito dal quale partirà la videoguida che illustrerà la sezione dedicata in lingua L.I.S.

Un nuovo modo di divulgare cultura, superando le disabilità.

Segnalato da Giorgina Drinoczi