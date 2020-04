Accademia Carrara primo museo in Italia in emergenza Corona Virus impegnato sui social network nell’accessibilità a tutti i tipi di pubblico. Una serie di video in LIS (Lingua dei Segni Italiana) raccontano alcuni dei capolavori della collezione.

Da sempre attenta alle esigenze di ogni tipo di pubblico, in questo periodo di emergenza Corona Virus Accademia Carrara non rinuncia al proprio impegno di “parlare a tutti”, avviando tramite i social il racconto delle opere della collezione anche per i sordi, grazie alla collaborazione con i mediatori di LISten Project di The Blank Contemporary Art che descrivono i capolavori del museo attraverso la lingua dei segni.

I primi due appuntamenti sono dedicati al racconto della Madonna che allatta il Bambino di Maestro bramantesco e Resurrezione di Cristo di Andrea Mantegna, protagonista della riattribuzione del 2018. In programma anche il contributo di un ospite speciale, Carlo Di Biase, che riserverà una sorpresa per i follower.

E il racconto sui social prosegue, anche a porte chiuse, seguendo il calendario internazionale: tra i prossimi appuntamenti la Giornata Mondiale del Disegno di lunedì 27 aprile.

Accademia Carrara

piazza Giacomo Carrara, 82 Bergamo

www.lacarrara.it

