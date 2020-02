Dal mese di gennaio scorso e per una serie di altre date durante l’anno, a partire da domani, 8 febbraio, le visite guidate al Castello di Padernello – maniero dalla storia antica e affascinante, che domina la Bassa Bresciana, con il suo borgo rurale, frazione di Borgo San Giacomo – saranno accessibili anche alle persone sorde segnanti (e udenti segnanti), grazie alla presenza di un’operatrice culturale museale a conoscenza della LIS (Lingua dei Segni Italiana)

È una storia antica e affascinante quella del Castello di Padernello, che domina austero ed elegante la Bassa Bresciana, con il suo borgo rurale, frazione di Borgo San Giacomo (Brescia). Un castello quattrocentesco che appartenne alla casata dei Martinengo, ramo dei Conti di Padernello detti anche “della Fabbrica”, per poi trasformarsi nel corso dei secoli, diventando villa signorile nel Settecento, per passare alla Famiglia Salvadego nell’Ottocento ed essere infine riconosciuto nel 1912 di alto pregio architettonico da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.

Un maniero ricco di ambienti antichi e di arte, in cui riconoscere il passaggio delle diverse epoche, per scoprire le vicende che l’hanno animato, in relazione alla storia e alla società del territorio. Un mondo prezioso tornato alla luce grazie ad un’opera di restauro collettiva, intrapresa nel 2006 su input della Fondazione Castello di Padernello, che ha scongiurato l’abbandono e il decadimento cui si stava avviando la struttura, dopo essere rimasta disabitata.

Oggi questo patrimonio storico-artistico e culturale è al centro di visite guidate e luogo di eventi che hanno portato una nuova rigenerazione turistica e culturale a tutto il territorio.

Dall’11 gennaio scorso e per una serie di pomeriggi del sabato di quest’anno (domani, 8 febbraio, e poi il 7 marzo, il 4 aprile, il 9 maggio, il 6 giugno, il 5 settembre e il 3 ottobre, o anche su esplicita richiesta), la visita guidata al Castello di Padernello potrà essere accessibile anche alle persone sorde segnanti (e udenti segnanti), grazie alla presenza di un’operatrice culturale museale che è a conoscenza della LIS (Lingua dei Segni Italiana).

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo di Cultura Sostenibile, bando della Fondazione Cariplo. (S.B.)