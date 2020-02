«È un progetto ambizioso – racconta Eva Degl’Innocenti, direttrice del MArTA – per la prima volta in Italia si fa qualcosa di strategico che coinvolge un Museo e una ASL, a partire dall’accessibilità e dall’inclusione culturale di soggetti svantaggiati. Come Museo, già lavoriamo molto con associazioni e altre realtà del territorio, ma questo protocollo integra le nostre competenze di educazione e formazione museale con quelle di cura tipiche di un’azienda sanitaria pubblica. Una rivoluzione».

Ispirato a progetti analoghi già svolti in USA e Canada, l’accordo mira a far sì che l’arte accompagni più agevolmente i percorsi di cura di persone in particolare condizione di fragilità con benefici evidenti per la comunità intera. L’espansione dell’accesso ad attività culturali e artistiche per malati, ospiti di strutture, anziani, disabili – che rappresentano una fascia di cittadini con livelli di partecipazione e pratica minore – produce significati, comprensioni e ricordi, attraverso processi comunicativi diversi, se non nuovi, rispetto alle strategie terapeutiche ordinarie. Diversi studi hanno dimostrato che le visite ai musei migliorano e allungano la vita delle persone, accompagnando positivamente i percorsi di cura.

In una società caratterizzata da una popolazione di anno in anno più anziana, con sempre più persone affette da malattie croniche e col dilagare del disagio psichico – dalle dipendenze patologiche alla molteplicità dei disturbi dello spettro autistico – la ricerca di tecniche inedite che affianchino cure e terapie tradizionali per migliorare una volta per tutte la qualità della vita, si fa frenetica. Ed ecco che s’inizia così finalmente a comprendere il potere curativo della contemplazione del passato, la quale proietta in una speranza di futuro che è linfa assoluta di vitalità